Gyászol a filmvilág: meghalt Donald Sutherland

Donald Sutherland, aki olyan klasszikusokban tűnt fel, mint a "M*A*S*H" és "Az éhezők viadala", hosszú betegség után 88 éves korában elhunyt - közölte a The Guardian. .

Donald Sutherland hatvan éven át 190 filmben és tévésorozatban szerepelt. A legendás színész ma hosszú betegség után halt meg Miamiban.

Sutherland karrierje során különleges vonzerővel bírt, amely a hetvenes években kezdett kibontakozni és idővel veterán színészóriássá is érett. Jelentős díjat bár nem kapott filmszerepeiért, de kétszer nyerte el a Golden Globe-díjat a legjobb mellékszereplő kategóriában, és 2017-ben tiszteletbeli Oscar-díjjal ismerték el munkásságát.

A kanadai születésű színész a Torontói Egyetemen folytatott mérnöki- és drámatanulmányokat, majd Londonba költözött, hogy a Londoni Zenei és Színművészeti Akadémián képezze magát színésznek. Pályafutását kisebb brit tévésorozatokkal és filmekkel kezdte, mielőtt meghatározó szerepet kapott volna A piszkos tucat című akciófilmben. Ezután olyan emlékezetes filmekben játszott, mint a M*A*S*H és a Kelly hősei.

Sutherland komolyabb munkák felé fordult az évek során. Szerepelt Jane Fonda mellett a Klute című filmben és az FTA-ban, egy vietnami háború elleni dokumentumfilmben. Aktivizmusa miatt 1971 és 1973 között a Nemzetbiztonsági Ügynökség megfigyelési listáján is szerepelt. Különféle jellegű szerepekben bizonyította tehetségét: pszichológiai horrortól (Don't Look Now) Federico Fellini Casanova-ján át Bernardo Bertolucci 1900 című eposzáig.

Az 1980-as és 90-es években visszatérő szerepeket kapott többek között a Six Degrees of Separation, JFK és Buffy, a vámpírvadász című filmekben és sorozatokban. Emellett kiemelkedő alakítást nyújtott az A Time to Kill jogi thrillerben, az Űrcowboyok űrhajós drámában és a Büszkeség és balítélet Jane Austen-adaptációban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sutherland Oscar-díjra soha nem volt jelölve, de pályafutása során jelentős elismeréseket gyűjtött be a szerepeiért. Az éhezők viadala-sorozatban nyújtott alakítása is bizonyította sokoldalúságát és azt az egyedi tehetséget, amely generációkat átívelően tette őt emlékezetessé.

címlapi kép: Ettore Ferrari, MTI/MTVA