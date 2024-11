Brutális sörterror jöhet Trump elnöksége miatt: mi lesz így a férfiak kedvenc italával?

Donald Trump elnökjelölt által javasolt 25%-os vám Kanadából és Mexikóból származó termékekre komoly kihívás elé állíthatja az amerikai alkoholipart. A tervezett intézkedés különösen érzékenyen érintené a sör- és tequilagyártókat, valamint a kisebb vállalkozásokat. Az iparági szereplők már most készülnek a lehetséges áremelkedésre, de a szakértők szerint a fogyasztók sem kerülhetik el a magasabb árakat- jelentette a CNN.

Az alkoholpar képviselői aggódva figyelik a fejleményeket. Dave Williams, a Bump Williams Consulting elnöke szerint "sok vállalatnak, különösen a kisebbeknek, nincs más választásuk, minthogy áthárítsák ezeket a költségeket" a fogyasztókra.

A nagyobb cégek sem lennének kivételek. A Constellation Brands, amely többek között a Modelo és Corona söröket, valamint a Casa Noble tequilát importálja Mexikóból, akár 16%-os költségnövekedéssel is szembesülhet. Chris Carey, a Wells Fargo elemzője szerint ez körülbelül 4,5%-os áremelést eredményezhet.

Egyes vállalkozások már most lépéseket tesznek a várható áremelkedés mérséklésére. A New Jersey-i Metuchenben található Meximodo étterem és tequila bár például technológiai fejlesztésekkel és készletfelhalmozással próbálja enyhíteni a lehetséges vámok hatását. Saurabh Abrol, a Le Malt Hospitality Group vezérigazgatója elmondta: "Nem akartunk kockáztatni", ezért megháromszorozták tequilarendelésüket.

A vámok nemcsak az importált termékeket érintenék. Katie Marisic, a Brewers Association vezető igazgatója rámutatott, hogy az amerikai kézműves sörfőzdék is megszenvednék a helyzetet, hiszen kulcsfontosságú alapanyagaik, mint például a kanadai malátaárpa ára is emelkedne.

Az amerikai szeszesital-export is veszélybe kerülhet. Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnök-vezérigazgatója figyelmeztetett: "Amikor vámokat vethetnek ki az importált szeszes italokra, jellemzően az a természetes reakció, hogy a másik kormány is vámot vet ki egy hasonló termékre."

Bár a vámok bevezetése egyelőre csak tervezet, az iparág már most készül a lehetséges következményekre. A szakértők remélik, hogy a végső megállapodás kedvezőbb lesz minden fél számára, de addig is a vállalkozások kénytelenek felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre is.