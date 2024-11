Nagyon durva kinevezést jelentett be Donald Trump: oltásellenes botránypolitikus is miniszter lesz?

Egy híres politikusdinasztia sarja lehet az egészségügyi miniszter, de ezen elég sokan kiakadtak Amerika-szerte.

Jelentős felzúdulást okozott az Egyesült Államok politikai közbeszédében a megválasztott elnök, Donald Trump újabb miniszteri jelölése: mint bejelentette, az egészségügyi miniszter posztjára egy ismert nevet, ifjabb Robert F. Kennedy-t jelöli majd.

A névegyezés nem véletlen, a politikus az unokaöccse az 1963-ban meggyilkolt John F. Kennedy elnöknek, illetve a fia a nem sokkal az elnöki merénylet után szintén agyonlőtt Robert F. Kennedy-nek, aki akkor az igazságügyi miniszter posztját töltötte be. A politikus tehát jó dinasztiából jön, csakhogy megszólalásai miatt az elmúlt években nem annyira pozitív színben tűnt fel.

Kennedy többek között támogatója és terjesztője annak a tudósok által már többször is megcáfolt elméletnek, hogy a védőoltások autizmust okoznak, így hevesen ellenezte a koronavírus ellen kifejlesztett, majd világszerte beadott vakcinákat is. Emellett harsányan terjeszti az a konteót is, hogy nagybátyja, John F. Kennedy meggyilkolásában a CIA is részt vett. Ifjabb Robert F. Kennedy független színekben elindult ugyan az elnöki székért, ám ezen a nyáron visszalépett, és Donald Trump támogatója lett.