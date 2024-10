Küszöbön a szigorítás: úgy megrohanták a gombaszedők az erdőket, mintha nem lenne holnap

Gombagyűjtés szabályai Magyarországon

A gombagyűjtéssel kapcsolat többféle előírás is létezik Magyarországon. Az egyik legfontosabb szabály 58 védett gombafaj szedésére vonatkozó tilalom. Ezen fajok eszmei értéke 5-10 ezer forint, tömeges szedés/irtás viszont nagy bírságot is maga után vonhat.A másik fontos szabály, hogy étkezési célra is csak 2 kg gomba szedhető naponta.Ha értékesítés a cél, akkor jelentenünk kell az erdőgazdálkodási szerv felé a gyűjtési szándékot, engedélyt kell kérni. A vadon termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni kizárólag gomba szakellenőri minősítéssel lehet. A vadon termett gomba vásárlása és felhasználása - akár magán-, akár kereskedelmi célra - szintén minősítéshez kötött. Minősítést csak a Pest Vármegyei Kormányhivatal listájában szereplő szakellenőrök végezhetik el.