Óriási tétett tett Donald Trumpra egy titokzatos fogadó: milliárdokat kaszál, ha tényleg ő nyeri a választást

Egy titokzatos francia fogadó jelentős összeget, több mint 10 milliárd forintot tett Donald Trump választási győzelmére, ha bejön, akkor majdnem 16 milliárd forintot kaszálhat.

A Polymarket nevű szerencsejáték-oldalon egy titokzatos francia fogadó jelentős összeggel tett tétet Donald Trump választási győzelmére, saját véleménye alapján. A Reuters szerint a Polymarket nyilatkozata alapján négy felhasználói fiókról összesen 46 millió dolláros (kb. 16,9 milliárd forintos) kifizetési potenciállal tettek fogadásokat Trumpra.

A The New York Times pedig azt írja, ez a fogadó, négy különböző felhasználónéven (Fredi9999, Theo4, PrincessCaro, Michie) összesen 28 millió dollár (kb. 10,3 milliárd forint) értékben fogadott a republikánus jelölt sikerére. A fogadóirodák eltérő módszerekkel számolják az esélyeket a közvélemény-kutatásokhoz képest. Egy nagy összegű fogadás, mint most Trumpra, jelentősen eltolhatja az oddsokat.

Az örök kérdés, hogy a tudományos módszerek vagy a piac véleménye pontosabb előrejelzője-e egy esemény kimenetelének. A Polymarket szerint Trump esélyei 64%-ra emelkedtek Kamala Harris alelnökkel szemben, akinek esélyeit 36%-ra becsülték.

Az oldal közölte, hogy kapcsolatba lépett a francia állampolgárral, aki tapasztalt kereskedő és pénzügyi háttérrel rendelkezik. A Polymarket vizsgálata szerint a felhasználó kriptovalutával fogadott személyes politikai nézetei alapján. Nem találtak bizonyítékot manipulációra, és a felhasználó vállalta, hogy nem nyit új fiókot előzetes értesítés nélkül.