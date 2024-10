Döbbenetes fordulat az amerikai kampányban: váratlan irányba látszik eldőlni a Trump-Harris csata?

Az amerikai elnökválasztási verseny új fordulatot vett, amelyet a legfrissebb közvélemény-kutatások adatai támasztanak alá. Először fordul elő, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok volt elnöke minimális előnyt szerzett Kamala Harris alelnökkel szemben - írja az atv.hu.

A 538 nevű elemző oldal legutóbbi modellezése szerint Trumpnak 52 az 100-hoz esélye van, hogy megnyerje az Elektori Kollégium szavazatainak többségét, míg Harrisnek 48 az 100-hoz.

Ez a változás fokozatosan zajlott, ahogy egyre több felmérés mutatta, hogy a verseny egyre szorosabbá válik, különösen az északi és déli csatatérállamokban. Pennsylvaniában, ahol október elején Harris 0,6 százalékponttal vezetett, most Trump 0,2 pontos előnyre tett szert. Michiganben Harris 1,8 pontos előnye 0,4 pontra csökkent, míg Wisconsinban a két jelölt közötti különbség teljesen eltűnt, jelenleg holtversenyt mutatnak az adatok. Eközben Arizona és Georgia is a republikánusok felé billent, és most már „Lean Republican” státuszban vannak a modellezésben.

Bár ez a fordulat jelentősnek tűnhet, a 538 szakértői figyelmeztetnek arra, hogy a helyzet rendkívül bizonytalan. Trump győzelmének 52%-os esélye gyakorlatilag ugyanolyan szoros, mint Harris korábbi 58%-os valószínűsége. A verseny szinte egy „pénzfeldobás”, ahol bármelyik jelölt könnyen visszaszerezheti az előnyt a következő napokban vagy hetekben.

A 538 modellje nemcsak a közvélemény-kutatások adataira támaszkodik, hanem figyelembe veszi a kampány alapvető tényezőit is, mint a gazdasági helyzetet, az államok politikai irányultságát és a hivatalban lévők előnyét. Az előrejelzés célja nem a végső győztes megjóslása, hanem az, hogy bemutassa, milyen esélyekkel indulnak a jelöltek a választásokon.

A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek, különösen a kritikus államokban, ahol a verseny még mindig rendkívül szoros.