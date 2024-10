Dübörög a kampány Amerikában: egy hét múlva választanak elnököt, de már lehet szavazni

A demokrata elnökjelölt, Kamala Harris és a republikánus Donald Trump az utolsó napokban is intenzíven kampányolnak a november 5-i választások előtt. Miközben Harris Pennsylvaniában próbálja meggyőzni a bizonytalan szavazókat, Trump Georgia államban a keresztény evangélikusok támogatását igyekszik elnyerni. A korai szavazás több államban is rekordokat dönt, ami mindkét jelölt számára bizakodásra ad okot - jelentette a Reuters.

Kamala Harris szerdán egy pennsylvaniai városházi rendezvényen igyekezett messzebb kerülni Joe Biden elnök politikájától. Az eseményen Harris kijelentette: "Az én kormányzásom nem a Biden-kormányzat folytatása lesz. Saját elképzeléseimet és tapasztalataimat hozom ebbe a feladatba." Az alelnök hangsúlyozta, hogy számos kérdésben a vezetés új generációját képviseli, és új megközelítéseket kíván alkalmazni. Harris ígéretet tett a magas élelmiszerárak elleni fellépésre, és sürgette a közel-keleti háború befejezését. Trumpot "fasisztának" és "veszélynek" nevezte "Amerika jólétére és biztonságára" nézve.

A rendezvényen Harris válaszolt néhány, a korábbi álláspontjait érintő kérdésre is. Például megerősítette, hogy elnökként nem tiltaná be a frackinget (a gáz egyik kitermelési mechanikája, amely régóta viták tárgya az országban), ez pedig változást jelent a 2019-es elnökjelölti kampányban képviselt álláspontjához képest. A Legfelsőbb Bíróság esetleges reformjával kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, hogy "tanulmányozhatjuk, hogy ez valójában hogyan is nézne ki".

Eközben Donald Trump Georgia államban folytatta kampányát. A volt elnök Zebulonban egy vallási témájú rendezvényen vett részt, ahol a korai szavazás rekordszámairól beszélt. "A szavazatok Georgia államban rekordot döntöttek" - mondta Trump. "Nagyon jól állunk, és remélhetőleg helyre tudjuk hozni az országunkat."

Trump később Duluthban tartott nagygyűlést, ahol olyan ismert személyiségek is megjelentek, mint Tucker Carlson, a Fox News egykori sztárműsorvezetője, Robert F. Kennedy Jr. korábbi független elnökjelölt, valamint Jason Aldean countryzenész is. Aldean a korai szavazásra buzdította a jelenlévőket, ami Trump korábbi álláspontjához képest komoly változást jelent.

A Floridai Egyetem választási laboratóriumának adatai szerint már közel 25 millió választópolgár adta le szavazatát, akár a személyes korai szavazáson, akár a levélben leadott szavazatokon keresztül. Több csatatérállam, köztük Észak-Karolina és Georgia is rekordot döntött a korai szavazás első napján.

Mind Pennsylvania, mind Georgia kulcsfontosságú szerepet játszik a választások kimenetelében, így várható, hogy mindkét jelölt a kampány hátralévő részében is gyakran látogat majd ezekbe az államokba.