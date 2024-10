Komoly lépésre szánta el magát Kamala Harris: beelőzte Trumpot, aki ugyanezt tervezi

Kamala Harris alelnök, demokrata elnökjelölt kampánycsapata azt fontolgatja, hogy a politikus interjút adjon Joe Rogan népszerű podcastjében. A lépés célja a férfi szavazók, különösen a fiatal és a fekete férfiak megszólítása lenne a november 5-i választások előtt - tudósított a Reuters.

A lap forrásai szerint Harris kampánystábja a héten találkozott Rogan csapatával, azonban a megjelenést egyelőre nem erősítették meg. Az interjú lehetőséget adna Harrisnek arra, hogy érveit kifejtse Rogan tízmilliós nagyságrendű, elkötelezett követőtábora előtt.

Trump népszerű a férfi szavazók körében

Miután több közvélemény-kutatás eredményei is azt mutatták, hogy Donald Trump republikánus jelölt jól szerepel a fiatal férfiak között, függetlenül azok etnikai hovatartozásától, a demokrata jelölt is igyekszik a kampányidőszakban megerősíteni pozícióját a férfi szavazók körében. Harris hétfőn új politikai javaslatokat tett közzé a fekete férfi szavazók megszólítására, és bejelentette, hogy interjút ad a Fox News csatornának is.

Vetélytársa is szerepelni akar a podcastben

Trump szintén jelezte, hogy szeretne szerepelni Rogan műsorában a választások előtt, azonban érdemes azzal is tisztában lennünk, hogy a politikus és a podcaster kapcsolata korábban nem volt felhőtlen. Trump augusztusban még támadta Rogant a Truth Social platformon, később azonban már "jó srácnak" nevezte őt.

A podcastben való megjelenés mindkét jelölt számára előnyös lehet, mivel a közvélemény-kutatások rendkívül szoros versenyt mutatnak, a végeredményt pedig várhatóan hét ingadozó állam döntheti majd el.

Rogan műsora, a "The Joe Rogan Experience" a Spotify adatai szerint 14,5 millió követővel rendelkezik, ami majdnem háromszorosa a platform második legnépszerűbb műsorának. A YouGov tavalyi felmérése alapján Rogan hallgatóinak 81%-a férfi, 56%-a pedig 35 év alatti.