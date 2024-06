Friss hírek jöttek III. Károly húgáról: így van most a megsérült Anna hercegnő

A hercegnő, aki Gloucestershire-ben sétálva kisebb fejsérüléseket szenvedett egy lóval történt incidens során, jól gyógyul, és "lassan, de biztosan" halad előre a felépülés útján - közölte férje, Sir Tim Laurence admirális, miután meglátogatta őt a bristoli Southmead kórházban - jelentette a The Guardian.

A királyi hercegnő, aki egy ló okozta fejsérülés miatt lábadozik, "lassan, de biztosan" javul - közölte férje. Sir Tim Laurence admirális. Beszámolt arról is, hogy látogatást tett Annánál a bristoli Southmead kórházban, ahol második éjszakáját töltötte és továbbra is megfigyelés alatt áll agyrázkódás miatt. A hercegnő vasárnap este szenvedett balesetet a gloucestershire-i Gatcombe Park birtokán - erről a Pénzcentrum is beszámolt.

Laurence két órát töltött feleségével. Amikor arról érdeklődtek, hogy hogy van a hercegnő, azt válaszolta: "Jól van." Hozzátette még, hogy "csak néhány apróságot" hozott neki otthonról. Kiemelte továbbá, hogy a hercegnő jól gyógyul és mindketten hálásak az orvosi csapatnak és a kórházi személyzetnek az ellátásért. Megköszönte a mentőszolgálat munkáját is és azt mondta, sokat jelentenek számukra az emberek kedves üzenetei.

Az esetről mindazonáltal még mindig keveset lehet tudni. Anna hercegnő állítólag nem emlékszik pontosan arra, mi történt, de úgy vélik, hogy egy ló okozhatta a balesetet. Annyi biztos, hogy a kórházba szállítás előtt mentőautó és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

A Buckingham-palota szerint a hercegnő várhatóan gyorsan fel fog épülni. Laurence mellett a hercegnő gyermekei is jelen voltak a birtokon, és elkísérték őt a kórházba. Bár eredetileg Kanadába tervezett utazni ezen a héten, az orvosok tanácsa alapján ezt elhalasztották, és konzultálnak a kanadai kormánnyal az út átütemezése érdekében. Ugyanígy nem vett részt a hercegnő azon a díszebéden sem, amelyet a Londonba épp most látogató japán császári pár tiszteletére adtak Londonban, valamint semmilyen eseményen, ami ehhez a látogatáshoz köthető.

címlapi kép: Andy Rain, MTI/MTVA