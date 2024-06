Mitől retteg Vlagyimir Putyin? Nagyon furcsán viselkedik újabban az orosz elnök

Mintha szögletesebben mozogna a nemrég újabb mandátumot elnyerő orosz elnök, de ennek egyszerű a magyarázata.

Sokat igazgatja a ruháját, a testtartása is sokkal merevebb, mint korábban - ezt mondják egyre gyakrabban Vlagyimir Putyin orosz elnökről, ráadásul ezek a jelzések mind a közvetlenebb környezetből, sok esetben a belső körből érkeztek - erről ír a Moscow Times.

Azonban azt is elmondták, hogy a magyarázat kézenfekvő: a már hetven éven is túl járó, vaskezű elnök golyóálló mellényt kezdett viselni a nyilvános, szabadtéri rendezvényeken, ami a magas rangú bizalmasai szerint egy logikus lépés, különösen azóta, hogy Robert Ficot is az utcán lőtték meg egy kormányülés után.

Szűk egy hónapja tartották Moszkvában a Győzelem Napját, vagyis a szokásos május 9-i parádét, amikor az oroszok a második világháborús győzelmet jelentő német kapitulációra emlékeznek. Egy szakértő szerint itt is jól lehetett látni, hogy Puytin nem úgy viselkedett ezen a parádén sem, ahogy megszokhattuk.

Putyin felsőteste természetellenesen néz ki, vállai pedig meglehetősen szélesek és szögletesek, nem látszik rajta a hát és a lapockák formája. A felvételen az is kiszúrható, ahogy a felöltőjének egy része beakadhatott a golyóálló mellény alá

- mondta el a szakértő.

Pavel Bednyjakov, MTI/MTVA