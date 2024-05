Vágtat az amerikai tőzsde: ha valami, akkor ez szinte biztosan jelzi, ki nyeri az idei elnökválasztást

Az amerikai részvénypiac jelentős előrejelző erejével kapcsolatos elemzés rámutat, hogy a hivatalban lévő párt győzelmi esélyei szorosan összefüggenek a tőzsdei teljesítménnyel, ellentétben az elektronikus előrejelző piacok vegyes üzeneteivel, amelyek kevésbé megbízhatóaknak bizonyultak - közölte a MarketWatch.

Az amerikai részvénypiac jelentőségét az elnökválasztások előrejelzésében nem lehet alábecsülni. Az elektronikus előrejelző piacok, amelyek korábban megbízható forrásnak számítottak a választási eredmények jóslatában, mostanra ellentmondásos információkat közvetítenek. Egyes felmérések szerint Joe Biden újraválasztásának esélye 38% és 76% között mozog, ami jelentős bizonytalanságot okoz az előrejelzések értékelésében.

Ezzel szemben a részvénypiac teljesítménye kiemelkedően megbízható mutatóként szolgál a hivatalban lévő párt győzelmi esélyeinek előrejelzésében. A Dow Jones ipari átlagának 1896 óta történő elemzése alapján egyértelmű kapcsolat figyelhető meg a részvénypiac éves hozamának növekedése és a hivatalban lévő párt sikeressége között. A statisztikai adatok szerint, ha a Dow Jones ipari átlaga éves szinten 5,6%-os nyereséget ér el, akkor Biden újraválasztásának esélye 58,8%-ra nő.

A gazdaság más mutatói, mint például a reál-GDP növekedése, a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe vagy a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatfelmérése kevésbé korrelálnak szorosan a választási eredményekkel. Ez azt sugallja, hogy bár ezek fontos gazdasági indikátorok, nem biztosítanak olyan megbízható alapot az elnökválasztás kimenetelének előrejelzéséhez, mint a részvénypiac.

Az Iowa Electronic Markets (IEM) példája tovább erősíti ezt az állítást. Az IEM, amely 1988 óta működik, csak kilenc elnökválasztást foglal magában történetében. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus piacok múltbeli teljesítménye nem elegendő ahhoz, hogy statisztikailag megbízható következtetéseket lehessen levonni.

James Carville híres mondása - "It's the economy, stupid (ford. idóta, ez a gazdaság)" - arra utalt, hogy a gazdaság állapota kulcsfontosságú tényező az elnökválasztás kimenetelében. Azonban az amerikai részvénypiac elemzése alapján úgy tűnik, hogy ennek aktualizált változata inkább "It's the stock market, stupid" (ford. idióta, ez a tőzsde) lenne. Ez azt jelzi, hogy a részvénypiac teljesítménye lehet az egyik legmegbízhatóbb indikátora annak, hogy a hivatalban lévő párt képes-e megtartani pozícióját a Fehér Házban.