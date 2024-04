Újabb brutális üzemanyagdrágulás jön Magyarországon? Minden egy irányba mutat, nehéz lesz megúszni

Elemzők szerint Irán Izrael elleni példátlan rakéta- és dróncsapása után sem valószínű, hogy az amerikai kormány szigorú szankciókat vezetne be az iráni olajexport ellen, mivel aggódnak az olajárak emelkedése és Kína felháborodása miatt - írta meg a Reuters.

Elemzők szerint Irán Izrael elleni, példátlan rakéta- és dróncsapása után nem várható, hogy a Biden-kormányzat szigorú szankciókat vezessen be az iráni olajexportra. A kormányzat tart az olajárak emelkedésétől és attól, hogy a szankciók Kína, az iráni olaj fő vásárlója rosszallását váltanák ki. A republikánusok Joe Biden elnököt bírálták a meglévő intézkedések végrehajtásának elmulasztása miatt, és szigorúbb szankciók bevezetését sürgették.

Steve Scalise republikánus képviselő szerint a kormányzat megkönnyítette Irán számára az olajeladást, ami terrorizmus finanszírozását segíti. Azonban az elemzők kétségbe vonják, hogy a Biden-kormányzat jelentős lépéseket tenne az iráni olajexport korlátozása érdekében. Donald Trump korábbi elnök 2018-ban helyreállította az iráni olajra vonatkozó amerikai szankciókat. Ennek ellenére Irán még mindig napi 1,6-1,8 millió hordó nyersolajat exportál.

A Biden-kormányzat igyekszik fokozni a nyomást Iránra anélkül, hogy feloldaná a meglévő szankciókat. Az amerikai-kínai kapcsolatok további destabilizálódása is aggodalomra ad okot. Kína most is jelentős mennyiségű iráni nyersolajat importál.

Elemzők szerint Washington valószínűleg nem fog drasztikus lépéseket tenni Kína ellen az iráni olajexport csökkentése érdekében. Jon Alterman közel-kelet-elemző úgy véli, hogy bár valamilyen gazdasági szankciók várhatóak Irán felé, teljes mértékben nem lesz lehetséges az iráni olajexport megakadályozása.