Így rendelhetsz házhoz friss zöldséget-gyümölcsöt: egyre többen csinálják

Virágkorát éli az ételkiszállítás, jelen körülmények között ez az egyik legbiztonságosabb módja annak, hogy friss alapanyagokhoz, háztartási eszközökhöz jussunk. Kiszállítási időt találni azonban kész művészet. A Pénzcentrum kiszúrta, hogy a népszerű készételrendelő oldalra is lassan beszivárognak a pékségek, cukrászdák mellé a zöldségesek valamint a kisboltok.

Aki ezekben a napokban otthonról dolgozik, az nagy eséllyel rendel ételt legalább hetente pár alkalommal. A Pénzcentrum egyik szerkesztője is így tett, de eközben egy érdekes dologra lett figyelmes: egy kisbolt is feltűnt az Netpincér éttermei között, ahonnan tészták, szószok mellett tisztítószereket és pipereholmikat is lehet rendelni. Éppen ezért megkerestük a céget, kíváncsiak voltunk, hogy vajon a élelmiszerüzletek "bevették-e már" az étel házhozszállító appokat is?

"Az utóbbi időszakban már a járvány előtt is sokkal színesebb lett a NetPincér kínálata. A frissen csatlakozók közül elsősorban a cukrászdák és az italt kínáló egységek számában látunk nagyobb arányú növekedést a korábbiakhoz képest, de mivel már eddig is megfigyelhető volt egy növekedési trend, ezt az eltolódást nem lehet egyértelműen a kialakult járványügyi helyzetnek tulajdonítani

Élelmiszerboltok közül is megjelent már egy-két kisebb az elmúlt hetekben a csatlakozó partnerek között, és persze ha a későbbiekben nagyobb üzletek is csatlakoznának, arra is fel vagyunk készülve.

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére a cég képviselője. Arra a kérdésre, hogy vidéken is megjelent-e ez a trend, azaz hogy kisboltok, zöldségesek is csatlakoznak-e, azt a választ kaptuk, hogy nem tapasztalnak különbséget ilyen szempontból a fővárosi és a vidéki partnerek között.

Tehát egyértelmű, hogy ez a nem csak fővárosi peremkerületben fordul elő, hanem országos tendencia kezd lenni.

Megkérdeztük a másik étel házhozszállítást végző céget, a Woltot is, hogy náluk mennyire jellemző, az utóbbi 1 hónapban az új, nem kifejezetten éttermi szereplők csatlakozása. Innen szintén megerősítést kaptunk: jellemző,



"A mostani helyzet előtt ezt nem preferáltuk ezt a gyakorlatot, mivel kifejezetten éttermi ételek házhozszállítására voltunk specializálódva, de jelenleg szeretnénk mindenkinek biztosítani a házhozszállítás lehetőségét. Ami érdekes, hogy éttermek közül is vannak, akik felvették a menüjükre például a zöldségeket és gyümölcsöket. Pékség illetve cukrászda volt egy pár eddig is, most megnövekedett a számuk.

A kisboltokkal az elmúlt 1-2 hétben kezdtünk, a logisztikánkat ennek megfelelően kicsit átalakítottuk, hogy ezeket a termékeket is tudjuk szállítani. Úgyhogy várjuk szeretettel a jelentkezésüket.

Ami fontos, hogy ezeknek az egységeknek is a kiszállítási területünkön belül kell elhelyezkedniük, akiket eddig esetleg visszautasítottuk az emiatt volt" - mondta el Juhász Alexandra, a Wolt marketingese a Pénzcentrumnak.

Címlapkép: Getty Images