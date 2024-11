Videó: kipróbáltuk, hogy működik a házhozszállítás a magyar diszkontláncnál

November közepétől a Penny vásárlói már országos szinten intézhetik akár nagybevásárlásaikat is a foodora applikációján keresztül. Az ünnepi időszak közeledtével tényleges segítséget jelenthet a családok számára, hogy a diszkontlánc összes termékkategóriája kényelmesen és gyorsan házhoz rendelhető. A Pénzcentrum utánajárt a részleteknek.

A két cég 2021 áprilisában indította el az együttműködését, amely azóta folyamatosan bővül, országosan már 43 településen elérhető a szolgáltatás. A foodora felületén a vásárlók a Penny üzletekben elérhető valamennyi termékkategóriából válogathatnak, az árak változatlanul a boltokban megszokott szinten maradnak, csak a házhozszállításért kell külön díjat fizetni, ugyanakkor így rengeteg időt lehet spóroni.





Az online bevásárlás segítséget nyújthat a fogyasztóknak, hogy hatékonyabban tudják intézni a teljeskörű, akár nagy bevásárlásaikat is, amivel időt spórolhatnak az év végéhez közeledve. A szolgáltatás – a partnerek nyitvatartási idejéhez igazodva – az ünnepek alatt is elérhető lesz, hogy az év legforgalmasabb időszakában is gördülékenyen kiszolgálhassák a vásárlói igényeket.