Kiemelkedő műalkotások a BÁV ART 84. Művészeti Aukcióján (x)

December 3–5. között közel 800 műtárgy kerül kalapács alá a BÁV ART háromnapos eseményén, amely a gyűjtők és befektetők számára is izgalmas lehetőségeket kínál.

A BÁV ART december 3–5. között ismét nagyszabású aukcióval várja a műgyűjtőket és műkedvelőket. A 84. Művészeti Aukció, amely évtizedek óta a műtárgypiac egyik legkiemelkedőbb eseménye, a szokásoknak megfelelően idén is a MOM Kulturális Központ Kupolatermében kerül megrendezésre. Az eseménysorozat különlegessége a rekordot döntő tételszám, amelynek köszönhetően az árverés a megszokott két nap helyett három napig tart, még gazdagabb műtárgykínálattal várva az érdeklődőket.

A december 3-ai árverésen 90 luxusóra, közel 170 ékszer és több mint 30 numizmatikai ritkaság kerül kalapács alá. Az esemény egyik különleges tétele az Audemars Piguet Royal Oak férfi karóra, amely 18 karátos arany kivitelben, 4 millió forintos kikiáltási árról indul. A márka ikonikus dizájnját a nyolcszögletű lünetta, a látható csavarok és a Tapisserie mintázatú számlap teszi egyedülállóvá, tökéletesen tükrözve időtálló eleganciáját.

Az aukció második napján közel 180 festményt kínálnak árverésre, köztük Bak Imre absztrakt geometrikus művét, a „Vezérfonal” című alkotást, amely 12 millió forintos kikiáltási árról indul, és az esemény kiemelkedő tételeként tartják számon. Szintén a figyelem középpontjában áll Francesco Solimena „Az uralkodás allegóriája” című védett műve, amely 8,5 millió forintos induló árával nemcsak művészeti ritkaságot képvisel, hanem hosszú távú befektetési értéket is garantál. Az ehhez hasonló jelentős alkotások eddig szinte kizárólag a nemzetközi piacokon voltak elérhetők, ám most a hazai közönség is lehetőséget kap arra, hogy egy ilyen elsőrangú műtárgy tulajdonosává váljon – mindezt a nemzetközi piaci ár töredékéért. A festmények után értékes bútorgarnitúrák és egyedi enteriőrtárgyak következnek, amelyekre már 500 ezer forintos kikiáltási ártól is lehet licitálni.

A zárónapon az ezüstkülönlegességek, kerámia- és porcelántárgyak – köztük 50 igazán kuriózumnak számító Zsolnay dísztárgy – és nem utolsósorban ritka és értékes fegyverek kerülnek kalapács alá.

A BÁV ART hazánk legnagyobb hagyománnyal rendelkező aukciósháza. Az első, 1920-ban megrendezett hivatalos állami művészeti árverés óta vezető pozíciót tölt be a magyar műkereskedelem ékszer-, ezüst-, arany- és műtárgyszegmenseiben, és ez az egyetlen hazai aukciósház, amely ilyen széles, a műkereskedelem teljes spektrumát átfogó kínálattal rendelkezik, a festményektől a fegyverekig.

Az aukciós tételek november 23. és december 1. között tekinthetők meg előzetesen a BÁV ART Aukciósház és Galériában (Budapest, Szent István krt. 3.). Az aukcióra december 3–5. között kerül sor, amelyen az érdeklődők személyesen a MOM Kulturális Központ Kupolatermében vagy online a BÁV ART aukciós portálján is részt vehetnek.

(x)