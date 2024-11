Nagy változás jön az eMAG-os áruhiteleknél: ezt jobb tudni, mielőtt rendelsz 2024 végén

Jelentős fejlesztést aktivált a napokban az eMAG, amely révén még kényelmesebb és egyszerűbb lesz az online rendelések áruhitel általi, részletekben történő fizetése. Az OTP Bank csatlakozásával mostantól az eMAG összes pénzügyi szolgáltató partnerének (így a Magyar Cetelem és a Cofidis) áruhitel-konstrukciói elérhetők az eMAG által forgalmazott termékek mellett több ezer magyar Marketplace partner termékeihez is.

Az eMAG-tól IT és telekommunikációs termékeket rendelik a legtöbben áruhitelre, de sokan vesznek háztartási nagygépet, otthoni fitneszgépet, klímaberendezést, elektromos rollert, prémium takarítógépeket részletre. Magyarország egyik vezető pénzintézetével, az OTP Bankkal való szoros együttműködés révén az eMAG mostantól 0%-os THM-es áruhitel konstrukciókat is tud biztosítani az eMAG által forgalmazott és a Marketplace termékekhez 30.000 Ft kosárérték feletti megrendelések esetén. Például egy lakásfelújítás során nagyon hasznos lehet, hogy már eMAG által forgalmazott és Marketplace-es termékeket tartalmazó online kosarat is lehet egy közös áruhitellel rendezni

Egy kosár, egy áruhitel a kényelmes vásárlásért

Például egy lakásfelújítás esetén nem szükséges külön-külön hiteleket intézni az új mosógépre, szaniterekre, bútorokra, ezeket elég berakni a kosárba az eMAG.hu-n, és a teljes rendelésre kiválasztani a legmegfelelőbb részletfizetési konstrukciót az elérhető szolgáltatók ajánlatai közül. A kényelmes vásárlás végett a kosár vegyesen tartalmazhat eMAG és Marketplace partnerek által forgalmazott termékeket.

“Az OTP Bankkal való partnerségünk kiemelkedő mérföldkő számunkra, hiszen az ország legnagyobb bankjának online áruhitel-szolgáltatásait kibővített szolgáltatásokkal tudtuk sikeresen integrálni a rendszerünkbe. A következő hónapokban tovább folytatjuk a fejlesztéseket, számos háttérfolyamat további egyszerűsítésén dolgozunk, hogy az otthon szükségessé vált eszközök részletre történő megrendelésének folyamatát még kényelmesebbé, egyszerűbbé, elérhetőbbé tegyük a hazai vásárlók számára” - kommentálta az újításokat Daradics Kinga, az eMAG Magyarország ügyvezetője.

A laptop és a telefon, de a háztartási gép is népszerű

A részletfizetést érintő újítások bevezetésére annak nyomán került sor, hogy a részletfizetési konstrukciók a korábbinál hangsúlyosabbá váltak az eMAG-nál azért, hogy az ügyfeleket igényeikhez a legjobban illeszkedő pénzügyi termékekkel szolgálja ki a cég.

Idén a legtöbb áruhiteles rendelés az eMAG Magyarországnál IT és telekommunikációs termékekre, tehát számítógépekre, PC-alkatrészekre, illetve okostelefonokra érkezett, az örök slágernek számító háztartási nagygépek csak ezután következnek. Milyen termékeket rendelnek még a magyarok áruhitelre az eMAG-nál? Jellemzően a saját jóllétükhöz kapcsolódó termékeket, például otthoni edzőgépet, high-end porszívót, de akár otthoni klímaberendezést vagy elektromos rollert. Hiszen egy-egy ilyen terméknek nagy hasznát veszik a mindennapokban, részletfizetéssel pedig kevésbé megterhelő ezek beszerzése.