Beütött a fagy a magyar boltokban: ilyen akció ritkán van, érdemes sietni még a tél előtt

A hűvösebb, őszi idő beköszöntével a boltokban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a hideg időszakhoz kapcsolódó termékek. Az október végi, jelentős lehűlés sokakat ösztönözhet arra, hogy melegebb ruházatot és otthoni fűtőeszközöket szerezzenek be. Az Auchan, Lidl és Aldi üzletekben ennek megfelelően már most hétvégén elérhetők az őszi-téli szezonhoz igazodó termékek, köztük különböző elektromos hősugárzók, fűtőventillátorok, valamint plédek és meleg ruhák is, amelyek praktikus megoldást nyújtanak a hűvösebb napokra.

Ahogy beköszönt az őszi hideg időjárás, a boltok kínálata is gyorsan alkalmazkodik a vásárlói igényekhez. A Pénzcentrumon is megírtuk, hogy október utolsó hétvégéjén a hőmérséklet jelentős lehűlése várható, ami sokakat ösztönözhet arra, hogy melegebb ruhákat és otthoni fűtőeszközöket vásároljanak. Az Auchan, Lidl és Aldi üzletekben a hétvégén megjelentek a hidegebb időjáráshoz illő termékek: meleg öltözékek, plédek, valamint különböző elektromos hősugárzók és fűtőventillátorok is elérhetők.

Kép forrása: Auchan akciós újság 10.31.-től

Az Auchan mától kínálatában megtalálható egy fűtőventillátor, mely 3 490 forintért vásárolható meg, kedvező áron biztosítva az otthoni kisebb helyiségek gyors felmelegítését. A Lidl is több új terméket hozott be: a hősugárzótorony, amely 12 999 forintért érhető el, elegáns és helytakarékos megoldást kínál az otthoni fűtéshez. Emellett 19 999 forintért egy üveg melegítőkonvektor is beszerezhető, ami stílusos, modern megjelenésével jól illeszkedik bármelyik lakásbelsőbe. Ha falra szerelhető megoldásra lenne szükség, a Lidl 11 111 forintért kínál fali kerámia fűtőventillátort is.

A hideg ellen a melegebb ruhák és kiegészítők is nagy szerepet játszanak, és az Aldi üzleteiben széles választék várja a vásárlókat. Az áruházban mától már 3 999 forintért plédeket találunk, amelyek ideálisak az őszi és téli időszakhoz. A gyermekek számára 1 999 forintért sapkát, 6 999 forintért meleg kabátot, és 5 999 forintért sínadrágot kínálnak, biztosítva, hogy a legkisebbek is kényelmesen és melegen vészeljék át a hideg napokat.

A jövő hét elején újabb termékek jelennek meg, hétfőtől a Lidlben például 2 999 forintért otthoni mamuszt is vásárolhatunk, mely tökéletes választás az otthon töltött hűvös napokra. A fűtési szezon küszöbén tehát a vásárlók több helyen is megtalálhatják a számukra szükséges eszközöket és ruházatot, amelyek nemcsak a komfortérzetet növelik, hanem energiamegtakarítást is eredményezhetnek. A széles kínálat révén az idei őszi szezonban bárki könnyen és gyorsan felkészülhet a hűvösebb hónapokra, így gondoskodva a megfelelő otthoni kényelemről.