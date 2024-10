Lassan tényleg eltemethetjük a készpénzt Magyarországon? Egyre tisztul a kép, mi lehet a szándék

Minden eddiginél gyakrabban és nagyobb értékben használtuk a bankkártyáinkat 2024 második negyedévében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint kiugróan nőtt a külföldi kártyás fizetések mértéke, illetve a mobiltárcás tranzakciók száma és értéke is. Az OTP Bank saját adataiból generációs különbségek látszódnak: amíg a junior ügyfelek a mobilfizetést részesítik előnyben, addig a felnőtt korosztályra az érintéses bankkártyás fizetés a legjellemzőbb - olvasható a bank közleményében.

A bankkártya a magyarok mindennapjainak egyre fontosabb kelléke, erről tanúskodik az MNB jelentése. Rekordot döntött a bankkártyás fizetések száma 2024 második negyedévében. Az előző negyedévhez és 2023 hasonló időszakához képest is 10 százalékkal nőtt a kártyás tranzakciók száma, az értékük pedig majdnem ugyanennyivel (éves és negyedéves összehasonlításban is 8-8 százalékkal) emelkedett. Kiugróan növekedett idén április és június között a külföldi bankkártya használat is.

A Magyarország határain kívül lebonyolított tranzakciók aránya 17 százalékkal, értéke 20 százalékkal bővült. A leglátványosabban a mobiltárcába regisztrált kártyák használata nőtt: éves összehasonlításban mobilos kártyával 32 százalékkal több tranzakciót végeztek és 36 százalékkal többet költöttek. Az OTP Bank saját adatai is azt támasztják alá, hogy a digitalizáció rohamosan terjed a bankkártyahasználat esetében is. A hitelintézet által kibocsátott bankkártyáknak megközelítőleg a 40 százalékát már regisztrálták mobiltárcába.

A növekedés főleg a fiatal korosztálynak köszönhető, a bank saját adati korosztályos különbségekről árulkodnak. Amíg a junior korú (14-24 év) ügyfelek a mobilfizetést részesítik előnyben, addig a felnőtt korosztály esetében az érintéses bankkártyás fizetés a jellemzőbb.

A kártyás fizetés elterjedését támasztják alá a bank megbízásából készült reprezentatív kutatás eredményei is. Eszerint a megkérdezett vállalkozásoknak mindössze a 11 százaléka mondta azt, hogy a vevők elsősorban készpénzzel szeretnének fizetni. Ezzel szemben az elektronikus fizetést előnyben részesítők aránya ennek a négyszerese (44 százalék). Ez pedig meghaladja azok arányát is, akik mindkettőt használják (43 százalék).

Az MNB adatai pedig azt mutatják: éves szinten - ha csak 2 százalékkal is - de jobban emelkedett az internetes bankkártyás vásárlások száma, mint a fizikai kereskedőknél történt kártyás tranzakcióké.