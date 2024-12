Netes vásárlásokhoz is tökéletes választás a Mastercard Gold betéti kártya (x)

PR Link a vágólapra másolva

Akár online vennénk koncertjegyet karácsonyi meglepetésként, akár egy hagyományos boltban szereznénk be az ajándékokat, a Mastercard Gold betéti kártya mindkét esetben kéznél van. A biztonságos használat az internetes vásárlásoknál is alap, az OTP Bank prémium szolgáltatásaihoz kapcsolódva pedig még díjmentes is.

Akár egy rendhagyó karácsonyi utazást is kifizethetnek az OTP Bank prémium ügyfelei Mastercard Gold betéti kártyájukkal, hiszen nem csupán a boltokban és szolgáltatóknál használható: az internetes áruvásárlási védelem arra is alkalmas, hogy nyugodt szívvel vegyük meg a repülőjegyeket online, vagy ugyanígy intézzük a szállás- és autófoglalást. Az újrahasznosított műanyagból készült dombornyomott bankkártya ideális útitárs: könnyedén digitalizálható, így okostelefonnal is lehet vele vásárolni, belföldön ugyanúgy díjmentesen, mint külföldön. Sőt, az egész világra kiterjedő utasbiztosítás is kapcsolódik hozzá, szintén díjmentesen. Hab a tortán, hogy a kártyabirtokosok olyan prémiumszolgáltatásokat is igénybe vehetnek, mint a budapesti repülőtéren az ingyenes gyorsítósáv használata, vagy a kedvezményes áron igénybe vehető Mastercard Airport Lounge kényelme. Továbbá a budapesti Aquaworld Élményfürdőben a belépéshez számukra biztosított gyorsítósáv kihasználását követően egy elkülönített környezetben élvezhetik a kikapcsolódást családjukkal együtt, térítésmentes frissítők társaságában. Szintén megkülönböztetett figyelem és egyedi szolgáltatások járnak a kártyabirtokosoknak a Müpában. Az intézmény concierge szolgáltatásának keretében az Müpa kollégáitól telefonon és e-mailben is kérhetünk segítséget jegyfoglalással kapcsolatos ügyekben, miközben a saját produkciókra 10 százalékos kedvezményt is kaphatunk. Ha pedig az OTP Bank kedvezményprogramjának partnereinél használjuk Mastercard Gold betéti kártyánkat, a vonzó árak mellett még pénzvisszatérítés is járhat a tranzakció után. Ha megfelelnek a szükséges pénzügyi feltételeknek, az OTP Bank Prémium szolgáltatással rendelkező ügyfelei nulla forintos éves díjért igényelhetik ezt az exkluzív bankkártyát. A dedikált, különleges befektetési szolgáltatásokat is tartalmazó prémium ügyfélkiszolgálás magában foglalja a személyes tanácsadót, a megkülönböztetett bankfióki kiszolgálást, a prémium ügyfélhívót és az időpontfoglalás lehetőségét saját tanácsadójukhoz. Ha felkeltettük érdeklődését, expressz kézbesítéssel bankkártyáját már az igényléstől számított második munkanapon átveheti az OTP Bank megjelölt bankfiókjában Budapest belvárosában. Ne feledje: az OTP Mastercard Gold betéti kártyával könnyen és biztonságosan intézheti az ünnepekkel összefüggő kiadásokat. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az OTP Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja. További részletekről tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből. (x)

