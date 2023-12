Te is észleled magadon ezeket a tüneteket? Súlyos bajt is jelezhetnek, főleg karácsony előtt

Hamarosan teljes gőzzel beindul a karácsony előtti vásárlási roham, és azt máris tudjuk különböző felmérésekből, hogy a magyarok bizony többet terveznek költeni az ajándékokra, mint az elmúlt években. De ilyenkor is figyelnünk kell magunkra: az esztelen költekezés sötét titok előjele lehet, tehát most sem árt odafigyelni magunkra.

A karácsonyi ünnepek most már igazán csak néhány hétre vannak, ezen a vasárnapon már az első gyertyát is meggyújtuk az adventi koszorún. Az izgatott készülődésbe, a díszítés, a menü megtervezése és a különböző meghívások elintézése mellett természetesen az ajándékok beszerzése is beletartozik. Itt azonban talán mindennél fontosabb, hogy mértékletességet tanúsítsunk, hiszen az elmúlt két esztendő finoman szólva sem volt kíméletes a pénztárcákhoz.

Az azonban sajnos már most kiderült, hogy a magyarok egyáltalán nem terveznek olyan spórolós karácsonyt, nyilván a fent már taglalt okok miatt is: mivel az elmúlt néhány karácsony előbb a covid, majd a háború miatt csökkenő reálbérek és a gazdaság miatt elég spórolósra sikerült, most igazán szeretnénk mindent beleadni. Az azonban a lehető legrosszabb ötlet, hogy azt is elköltsük, ami nincs.

Súlyos függőség a vásárlás?

A téli ünnepek rengeteg okot adnak arra, hogy pénzt költsünk, amit az emberi agy egy bizonyos értelemben jó érzést adnak az agynak. De bármennyire is jó a kezdeti érzés, az ünnepi költekezési szokásoknak lehetnek negatív következményei.

A szezon ezen pontján racionalizálhatjuk, mivel jön a leginkább "vásárlós időszak", és azt hiszem, sokan elragadtatják magukat. De ha ez folytatódik, és végül problémákat okoz az életedben pénzügyi vagy kapcsolati szempontból, akkor már valóban függőségről beszélhetünk

- mondta Dr. Ashish Bhatt, az egyik amerikai egyetem függőségi centrumának orvosigazgatója.

A vásárlás nem diagnosztizálható függőség a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvében - amelyet az egészségügyi szakemberek használnak a betegek diagnosztizálására - de ez így is egy olyan viselkedés, amely addiktív ciklust követhet, tette hozzá a szakember. Néha az emberek csak több pénzt költenek, mint kellene. Máskor szorongást érezhetnek az összes olyan dolog miatt, amit meg kellene vásárolniuk, és nagyszerű érzés, amikor megkapják őket, de a bódultság elmúlik, és újra meg kell csinálniuk. Épp ezért akár addiktív, akár csak egy olyan érzés kerít minket a hatalmába, hogy nem tudjuk teljesen irányítani a kiadásokat, az ünnepi időszak jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk a vásárlással való kapcsolatunkat.

Néha még az ünnepek után is, nehéz megtörni ezt a ciklust, ha egyszer elkezdődött a költekezési mánia

– mondta Ashish Bath.

Miért szereti az agyunk a vásárlást?

Nem meglepő, hogy a vásárlás jó érzés – olyan tevékenyég, ami táplálja az agyunk jutalmazási rendszerét.

A jutalmazási egy olyan rendszer, amely nálunk korábbi fajokra épült, több millió évvel ezelőttre, hogy megtanítsa nekünk, mire van szükségünk a túléléshez. Ha valami szórakoztató, az jót tesz nekünk metálisan. Ez általában elég jól jelzi, hogy ez a jutalmazási rendszer működésben van

- mondta Dr. Ann-Christine Duhaime, a Harvard Medical School és a bostoni Massachusetts General Hospital idegsebészeti professzora.

A kiskereskedők nagyon jól tudják, hogyan tegyék szórakoztatóvá az Ön számára, és hogyan vonzzák azokat a dolgokat, amelyeket az emberek kifizetődőnek találnak

– mondta még erről a professzor.

Mindez azt jelentheti, hogy az ajándékozást összekapcsoljuk a reklámokkal, amelyek arról szólnak, hogy mennyire szeretik a barátaidat és a családodat, ha megvásárolsz egy bizonyos ajándékot, vagy hangsúlyozzuk a versenyt azáltal, hogy korlátozott idejű ajánlatokat kínálunk, amelyekért versenyeznünk kell, tette hozzá Duhaime.

Őseink túlélése szempontjából előnyös volt, hogy a lehető legkevesebb áldozattal megszerezték azt, amire szükségük volt, valamint kapcsolatba léptek és beilleszkedtek a közösségük többi tagjához, így a vásárlás, az ajándékozás és az üzletek megtalálása iránti vágyak erősek

– mondta még a professzor.

Az ünnepi ajándékok és áruk vásárlásához szükséges anyagi ráfordítás drasztikusan csökkenn, amikor online tesszük meg – itt közismerten több kedvezményre csaphatunk le, mondta Duhaime. Ahelyett, hogy beülnél az autódba, megtennéd a távolságot, megtalálnád, amit keresel egy boltban, várakoznál a pénztárnál és átadnád a készpénzt vagy a kártyádat, az online vásárlás korában elég megnyomni néhány gombot a kanapédról – tette hozzá.

Alapvetően bármi, amit valaha is meg akartunk vásárolni, kéznél van

- mondta Alexandra Cromer, a virginiai Richmondban működő addiktológiai tanácsadó.

Kevesebb vásárlás, több ünnepi jókedv

Bármennyire is szeretnénk családjainknak minden évben a legjobb ünnepeket biztosítani, a több vásárlás nem mindig visz közelebb ehhez a célhoz, mondta Duhaime.

A vásárlás jutalma rendkívül rövid távú. És miután vásároltál, és miután az ajándékokat mind kibontották, gyakran van egy apró csalódás. És akkor elkezdesz bűntudatot érezni a pénz miatt, amit túlköltöttél. Amikor elképzeljük a tökéletes karácsonyt a gyerekeinknek, új dekorációkra és ajándékokra gondolhatunk - még nagyobbakra és jobbakra, mint a tavalyi - de az agyunk is úgy van kialakítva, hogy jutalmat találjon a vásárlásban is

– mondta. Ezután a professzor még arra is kitért, hogy tulajdonképpen mi az, amivel valóban emlékezetessé tehetjük a karácsonyt a legkisebbeknek?

Amit a gyerekek valójában akarnak, az az, hogy minden évben ugyanaz legyen. Van némi kapcsolat a múlttal, a hagyományokkal, az ünnep mélyebb jelentésével, az együttléttel, amit az emberek rendkívül hasznosnak találnak, és különösen a gyors változások idején, mint ami most történik a világban, ahol a tudomány és a technológia olyan gyorsan változik

- tette hozzá.

A hosszú távú boldogsághoz és az élettel való elégedettséghez kapcsolódó két legnagyobb tényező a kapcsolatok és a céltudatosság. Ahelyett, hogy több dolog vásárlásával keresnénk az ünnepi hangulatot, Duhaime azt javasolta, hogy összpontosítsunk olyan ajándékokra és tevékenységekre, amelyek több kapcsolatot és céltudatosságot hozhatnak. Ez kötődhet közös tevékenységhez, vagy találhat valamit, ami segít gyermekeinknek készség vagy szenvedély kialakításában.

Hogyan lehet csökkenteni?

Egy tartalmasabb, kevésbé vásárlással töltött ünnep jól hangzik, de nem mindig olyan könnyű megtalálni az egyensúlyt. Kezdjük azzal, hogy felismerjük, hogy a szezonális nyomás nagy része azokból az emberekből származik, akik pénzt próbálnak keresni azzal, hogy eladnak neked dolgokat – azonban ezek jó részére nincsen valóban égető szükségünk.

Ashish Bhatt azt javasolta, hogy azonosítsuk a „becsípődéseket”. Ezek jelenthetik a bevásárlóközpontok vagy a nagy üzletek elkerülését, a bankkártyák vásárlási korlátozását vagy akár a szeretteinkkel való beszélgetést a vásárlásról. A függőséget és az addiktív viselkedést számos tényező vezérli - beleértve a genetikát, a környezetet és a tapasztalatokat is -, így lehetséges, hogy trauma vagy más mentális egészségügyi probléma hozzájárulhat a kényszeres vásárláshoz.

A kognitív viselkedési terápiák a legjobb módszerek ennek kezelésére. Nagyon fontos, hogy valaki, aki ezzel küzd, megkapja azt a segítséget, amit megérdemel

- mondta még erről Ashish Bhatt.

(via CNN)