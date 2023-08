Már Romániába járnak át vásárolni az élelmes magyarok: tízezreket spórolnak rajta

Az uniós átlag 90 százalékát közelítették a magyarországi élelmiszerárak tavaly – az Eurostat kimutatása szerint. Romániában és Lengyelországban lényegesen olcsóbban, Szlovákiában viszont drágábban adták a termékeket, mint nálunk. A GKI úgy számol, már csak a bolgárok életszínvonala rosszabb a magyarokénál az Unióban.

Alapvető élelmiszerek hizlalták legjobban az inflációt Magyarországon. A vajért több mint kétszerannyit, a kenyérért pedig majdnem kétszerannyit kértek tavaly év végén, mint év elején - hangzott el az RTL híradóban. Már 12. hónapja, hogy nálunk drágul legjobban az élelem az Unióban. 2022-ben 4,4 százalékponttal, az uniós átlag 89,9 százalékára emelkedtek az élelmiszerárak Magyarországon – az Eurostat szerint. Miközben Ausztriában 107, Szlovákiában pedig nagyjából 102 százalékra rúgott az árszínvonal, Lengyelországban a 74, Romániában pedig a 72 százalékát sem ért el a tagállamok átlagának.

Nemrég mutatta be a Fókusz, hogy sok, a határhoz közel élő magyar Romániába jár át vásárolni. Egy megszólaló elmondása szerint eg ilyen egy hónapra elegendő nagybevásárlással 10-15 ezer forintot is megspórolnak. A gazdaságfejlesztési minisztérium két helyettes államtitkára tavaly decemberben cikket írt a Portfolio.hu-n. Elismerték, hogy felerészt belső tényezők okozták a kiugró drágulást Magyarországon, főleg a forintgyengülésre hivatkoztak. És azt írták, a bérek felzárkózásával párhuzamosan a fogyasztói árak is konvergálnak.

Vagyis, egyre közelítenek az uniós átlaghoz. A GKI szerint azonban a magyar fizetésekből kevesebbre telik, mint máshol. Úgy számolnak, már csak Bulgáriában rosszabb az életszínvonal az Unióban, mint nálunk. Míg Románia messze volt mögöttünk 2010-ben, 2022-ben már a kereseti színvonalban előzte a magyarokat, idén már eléggé látványosan. És ugyanez igaz a lengyelekre is. Magyarország itt a sereghajtó

– mondja Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója. Egy átlagos magyar tavaly az uniós átlag 72 százalékát költötte fogyasztásra, 16 százalékponttal kevesebbet, mint egy átlagos román – az Eurostat eltérő árszínvonal figyelembevételével készült kimutatása szerint.