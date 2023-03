Váratlant húzott a Lidl az árháborúban: csúcsdráguló termékeket akcióztak le tartósan

A Lidl Magyarország ismét 70 termék fogyasztói árát csökkentette, köztük számos, a magyar vásárlók számára olyan fontos pékáru termékekét, mint a félbarna kenyér, a fehér kenyér vagy a méltán népszerű fahéjas tekercs. A pékáruk mellett a baromfi rudacskák ára is jelentős mértékben csökkent.

Január eleje óta folyamatosan csökkenti a Lidl Magyarország a fogyasztói árakat - közölték. Ezidáig több mint 300 termék árát mérsékelte a vállalat, melyek között helyet kaptak a különféle tej-és tejtermékek, így például a sajtok és a vajak, a száraztészták, a rizs, de számos egyéb élelmiszerért kevesebbet kell már fizetni a tavalyihoz képest.

„Vállalatunk arra törekszik, hogy vásárlóink a lehető legjobb áron tudják megvásárolni a termékeket akár kisebb, akár nagyobb bevásárlásról van szó. Ennek érdekében január óta folyamatosan csökkentjük az árakat, március 13-tól pedig újabb, 70 terméket érintő árcsökkentéssel szeretnénk támogatni a magyar embereket. Ezek közül 17 különféle pékáru ára mérséklődött, így például az 1 kg-os félbarna kenyér ára újra 700 Ft alá csökkent, azaz 50 forinttal olcsóbban 695 Ft-ért vásárolható meg. Az 1 kg-os szeletelt fehér kenyér ára szintén 50 forinttal lett olcsóbb, vagyis 899 forintra mérséklődött, de a sajttal szórt nosztalgia kifli ára is 20 forinttal csökkent, míg a fahéjas tekercs 10%-kal lett olcsóbb. Jelentős mértékben, 20%-kal csökkent az 1 kg-os kiszerelésben elérhető baromfi rudacska ára is, amit mostantól 949 forintért vehetnek meg a vásárlók.” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Az áruházlánc kínálatában elérhető tartósan árcsökkentett termékek között szerepelnek olyan termékek is, mint például a szendvicsfeltét, aminek 11 százalékkal mérséklődött az ára, vagy a gyorsfagyasztott csirkemáj (500g), ami 499 forintos áron érhető el, vagyis 16%-kal kell érte kevesebbet fizetni. Jelentős mértékben, 29%-kal csökkent a nassolni vágyók körében népszerű Alesto kaliforniai dióbél ára is, ami az eddigi 1699 forint helyett 1199 forintért szerezhető be.

Az áruházlánc a minőségi és kedvező árú termékkínálat mellett számos egyéb módon igyekszik vásárlóit támogatni abban, hogy minél több maradjon a családi kasszában. A hetente változó akciók mellett a vásárlók további kedvezményeket érvényesíthetnek, ha minden vásárlás alkalmával használják a Lidl Plus applikációt. Az applikációban hetente további 10-12 akciós árucikket jelentő kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során, valamint a kaparós nyereménykártyákkal és a Kupon Plusszal további kedvezményekhez – mint például ajándék termékek vagy extra számlavégi kedvezmény – juthatnak.