Kiderült a nagy pezsgő-titok: így állnak jelenleg a magyar pincészetek

Hazánkban az ünnep elengedhetetlen része a pezsgő, a pezsgőzést ugyanis főleg a karácsonyhoz és a szilveszterhez kötjük. Ennek ürügyén a Helló Vidék most a hazai pezsgőpiac szereplőit kérdezte meg a 2022-es évjáratról, illetve, hogy a mostani gazdasági nehézségeket hogyan viselték a hazai pezsgőgyártók.

Lassan megérkeznek az ünnepek, a pezsgőfogyasztásnak mintegy 60-65 százaléka erre az időszakra, tehát az év végi hónapokra összpontosul. Az inflációt mindenki megérezhette a saját zsebén, de a hazai pezsgőgyártókat sem kímélte. A Helló Vidéknek a hazai helyzetről, valamint az idei évjáratról a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezető igazgatója, Wlasitsch Andrea és a Törley Pezsgőpincészettől Csomay András marketing vezető válaszolt.

Csomay András elmondta, hogy az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megnőtt a pezsgőt készítő pincészetek száma. A számos nagyobb pincészet mellett, szép számmal akadnak kisebb termelők is, akik a borászat mellett készítenek pezsgőt is.

A pezsgőfogyasztás hasonló a korábbi évekhez, enyhe növekedés tapasztalható, ami a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon szép eredmény

- tette hozzá. Csomay András kifejtette, hogy az idei évben az aszály miatt nagyon tartottak attól hogy milyen lesz a termés. Szerencsére a nyár vége felé érkező esők kedvezően alakították az évjárat minőségét. Pezsgőhöz és borhoz is kiváló minőségű szőlőt tudtak szüretelni, szép kerek savakkal és cukortartalommal.Mennyiségben némileg elmaradt a korábbi évektől, de ízében egy kiváló évjáratot kaptunk a szüret végére.

A nemzetközi trendek határozottan gyűrűznek be Magyarországra is. A kiváló magyar Pezsgők mellett egyre inkább hódít az olasz Prosecco, a francia Champagne és a spanyol Cava is. Mint minden céget, minket is jelentősen érintenek a magas energia árak, de igyekszünk mindent megtenni, hogy ne okozzon fennakadást a megnövekedett energia árak alakulása a termelésre nézve

- emelte ki. A két szakembert arról is kérdezték, hogy mit hoz az idei év inflációja a pincészetek számára, mennyire kelendő a pezsgő, és mi várható idén a piacon. Wlasitsch Andrea kiemelte, hogy a drágulás őket is érinti, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben elengedhetetlen a feszes gazdálkodás. Minden termék árát közgazdaságilag az önköltség határozza meg.

Ha a beszállítók az anyagok árait 30-40 és esetekben 50 % körül is növelik, nincs az a gazdálkodó, profitorientált szervezet, aki ne növelné az eladási árát, hogy ellensúlyozza ezt

- tette hozzá.