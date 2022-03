Elárulta a Spar: horror van a boltokban, ennyivel kerülne többe a sertéshús, étolaj, ha nem lenne árstop

Március 24-én délelőtt tartotta évértékelő sajtótájékoztatóját a Spar. Ezen Heiszler Gabriella a Spar ügyvezetője elmondta, az ukrajnai háború miatt további drágulások várhatók, ugyanis rendkívül fontos alapanyagok érkeztek a szomszédból. Ezeket bár a boltok ezután is fogják tudni pótolni, lévén hogy 3-5 hónapos készletekkel rendelkeznek, de ez nem lesz olcsó, tovább fogja hajtani az inflációt. Az ügyvezető a Pénzcentrum kérdésére elmondta azt is, hogy a sertés most 50 százalékkal legalább drágább lenne, ha nem lenne az árstop, az étolaj viszont már inkább 100 százalékkal, a liszt 20-30 százalékkal.

"Nagyon érdekes évet zártunk le tavaly, a vállalatnak a 2021-es éveben 791,8 milliárd forint forgalmat sikerült realizálni. A forgalom a 2020-as 739 milliárdról nőtt ekkorára" - kezdte a 2021-es évértékelőt Heiszler Gabriella, a Spar ügyvezető igazgatója, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt 5 évben összesen 138 milliárd forintnyi beruházást eszközöltek Magyarországon, ennek eredményeként plusz 5,5 százalékkal 23 négyzetméterre nőtt az összes üzlet területe.

A sajtóesemény elején Szalay Zsolt mindezekhez azt is hozzátette, hogy összesen 6 új Spar áruház nyitotta meg kapuit 2021-ben, erre pedig még jött összesen 19 átépített áruház. Az ügyvezető igazgató beszélt arról is, hogy összesen 234 franchise formában működő Spar is működött a rendszerben. Szalay Zsolt hozzátette, hogy ezzel a franchise terjeszkedéssel a legkisebb településekre is el tudnak jutni, egy helyi családdal összefogva, ez egyértelműen megéri a Sparnak. Az ügyvezető kiemelte azt is, hogy a pandémia alatt nagyon dinamukus volt a benzinkutakon lévő boltjaik forgalmának a növekedése, hiszen a pandémia okozta lezárásokkor ezek nyitva voltak, így új vásárló rétegeket is meg tudtak szólítani.

Szalay Zsolt beszélt a Spar online terjeszkedéséről is. Az ügyvezető elmondta, hogy jelenleg a szolgáltatás Budapesten és a környékén további 59 településen érhető el, Székesfehérvár és a Velencei-tó környkén. Így összesen 67 településen érhető el a szolgáltatás.

Ellátás saját házon belül

A sajtóeseményen Heiszler Gabriella kiemelte, hogy az áruházak ellátásában fontos szerepe van saját hús-, sajtgyártó üzemeiknek. A szupermarket saját Regnum üzletága összesen 49 320 tonnányi árut gyártott 2021-ben, miközben 2020-ban ez a szám 42 269 tonna volt. Az ügyvezető szerint, ha a húsüzemük nem a Spar berkein belül lenne, akkor Magyarország második legnagyobb húsüzeme lenne. Heiszler Gabriella beszált arról is, hogy magyar üzleteiket Bicskéről és Üllőről látják el, raktáraik pedig nagyjából mostanra elérték csúcsméreteiket.

Saját márka és akció

Az utóbbi években egyértelműen azt látjuk, hogy a magyar vásárlók nagyon elkezdtek figyelni a pénztárcájukra, és ha lehet, még jobban akcióérzékenyek lettek, mint valaha. A forgalomból az akciós rész arány két éve rekordokat dönt folyamatosan, emellett pedig a sajátmárkás részarányunk is folyamatosan nő. Ez utóbbi már a forgalmunk egy harmadát teszi ki mostanra

- számolt be a sajtóeseményen Heiszler Gabriella, aki hozzátette, 2021-re összesen 4 300 saját márkás termék közül válogathatnak vásárlóik.

Környzetvédelem és drágulás

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője beszélt arról, hogy bár sok törekvésük van arra, hogy csökkentség a műanyag felhasználást, amíg nincs olyan alternatíva, ami élelmiszerbiztonságilag 100 százalékosan ki tudná váltani a műanyagot, addig nem lehet a műanyagot teljesen eltüntetni.

Felméréseink vannak arról, hogy a vásárlóink 72 százaléka fizetne többet olyan termékért, aminek fenntarthatóbb a csomagolása. A valóság viszont ezzel szemben az, hogy a vásárlók csupán 8-11 százaléka fizet ténylegesen többet ilyen termékekért a boltjainkba. Ez azért lehet, mert a magyar vásárlók mindig is nagyon árérzékenyek voltak, és ez mostanra sem változott

- mondta el a fenntarthatósági törekvések nehézségeiről Maczelka Márk.

Orosz-ukrán háború hatásai

Heiszler Gabriella újságírói kérdésre elmondta, hogy a háború egyértelműen megnehezíti fontos élelmiszer-alapanyagok beszerzését. Mint mondta, a búza, növényi olaj beszerzése sokkal nehezebb lesz, de pánikra nincsen ok:

3-5 hónapos készletei mindenkinek vannak, de az új utak keresése minden bizonnyal sikeres lesz, de nem lesz olcsó, azt mondhatom, hogy fogjuk tudni pótolni a kieső készleteket, de ez drágább lesz, úgyhogy összességében valószínűleg felfelé fogja hajtani az inflációt, tovább fognak emelkedni az árak

- tette hozzá az ügyvezető igazgató, aki beszámolt arra is, hogy készen állnak ukrán menekülteket foglalkoztani. Az ügyvezető elmondta, a dolgozóik 80 százaléka most amúgy is nő, így a női menekülteknek tudnának munkát adni.

Jelenleg 200-250 fő hiányzik tőlünk, ezek főleg Budapesten, és az osztrák határon. Tehát van szükség munkaerőre, a kérdés csak az, hogy az ukrán menekülteknek mikor lesznek megfelelő papírjaik a munkavállaláshoz, akarnak-e Magyarországon dolgozni, illetve a nők meg tudják-e oldania gyermekeik elhelyezését

- tette hozzá Heiszler Gabriella.

Elképesztően dárgulnak az árstoppos termékek

Heiszler Gabriella a Pénzcentrum kérdésére elmondta, az árstop által érintett termékek ára most rendkívül magas lenne. Egészen pontosan: