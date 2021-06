Hirtelen elkezdték felvásárolni a magyarok a drónokat: mit tudhatnak?

Év eleje óta a pilóta nélküli légijárművek használatát szigorúbb előírások szabályozzák Magyarországon, amelynek nyomán az egyik legnépszerűbb online piactéren is megtorpantak a drónok eladásai. Mostanra a potenciális vásárlók kezdik kiismerni magukat az előírások között, ezért újra nőnek az eladások. Az online áruház és a DJI drónok forgalmazója is segít informálni a vásárlókat a legális drónhasználatról.

Az Extreme Digitalnál hat éve lehet drónt vásárolni: míg 2015-ben az egyszerűbb játékdrónokat keresték a vásárlók, az utóbbi évben azonban már a bruttó 180 ezer forintra emelkedett az eladott drónok átlagára. Ennyiért már látványos videofelvételek készítésére is alkalmas, a széllökéseket is bizonyos mértékben kompenzálni képes, a felvétel készítőjét is követni tudó, fejlett típusokat lehet venni. Mostanra már évente ezres nagyságrendben fogynak a drónok a portálnál, tehát naponta többet is rendelnek ezekből, kiegészítőikkel együtt százmilliós nagyságrendű forgalmat generálva az online áruháznak.

Az utóbbi két év modelljei közül ezek voltak a legnagyobb darabszámban fogyó drónok az Extreme Digitalnál:

DJI Tello

DJI Mavic Mini Fly More Combo

DJI Mavic Air 2 Fly More Combo

DJI Mavic Air

DJI Mavic 2 Pro

2021 elején váratlanul megtorpantak az eladások, februárban lépett ugyanis hatályba a korábbinál jóval szigorúbb, a pilóta nélküli légi járművekre (így a boltokban kapható drónokra is) vonatkozó szabályozás. Ennek értelmében a kamerával szerelt, 120 grammnál nehezebb, 100 méterre vagy messzebb repülni képes drónokat hatósági adatbázisba kell regisztrálni, használatukhoz vizsgát kell tenni. Ezen kívül bizonyos esetekben felelősségbiztosítást kell kötni rájuk, és reptetésük alatt be kell jelentkezni a Hungaricontrol MyDroneSpace nevű alkalmazásába akkor is, ha ez lakott területen kívül történik és még egy sor előírást kell betartani.

Miután tavasz óta rengeteg megkeresés érkezik az online áruház ügyfélszolgálatára a legális drónozásról, a cég részletes ismertetőt tett elérhetővé a termékek adatlapjain. Ebben a magánfelhasználóként való drónreptetés mikéntjét ismerhetik meg a potenciális vásárlók.

A vállalat emellett az érdeklődők figyelmébe ajánlja a DJI drónokat forgalmazó Duplitec Kft. ingyenes online drónkonzultációs webinárjait, amelyet a cég szakértői kis csoportokban magyarázzák el a tudnivalókat a drónhasználatról az előzetesen regisztráló érdeklődőknek a gépek regisztrációjától kezdve az eseti légtérhasználati engedélyek kérelmezésének módjáig.