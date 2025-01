Elképesztő üzletet kötött Wáberer György: szuperélelmiszerre csapott le az RTL új Cápája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor 8. évada, és mint ahogy az előző részben is láthattuk, a műsor új Cápákkal bővült. Az új szereplői közül Tóth Ildikó, Csillag Péter és Lotfi Farbod már interjút is adtak a Pénzcentrumnak. Az második epizód is bővelkedett izgalmas üzleti ötletekben, miközben érzelmes pillanatokból sem volt hiány. Az alábbi összefoglalóban bemutatjuk a legizgalmasabb részeket.

Balázs Virág már 30 éve fejleszt oktatási segédanyagokat, és most egy különleges programmal jelentkezett a műsorba, melyben a gyerekek játszva tanulhatnak, méghozzá személyre szabottan. Egy külön cégébe kiszervezett programhoz kért 150 millió forintot a befektetőktől 15 százalékos részesedésért cserébe. A pénzt elsősorban a termék hátrányos helyzetű régiókba való eljuttatásra használná fel, másrészt a külföldi piacra való betörésre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A cége amúgy 1,-2 milliárd forintos árbevételű, 40 főt foglalkoztat, egyik fő tevékenysége az eszközbeszerzés, ám 2007 óta oktatási szoftvereket fejleszt, ami a bevétel 30-40 százalékát teszi ki. Balogh Leventének elsőre nem tetszett az ajánlat: Üres cégbe te sosem fogsz kapni 150 milliót Virág ellenben nyitott volt arra, hogy a teljes cégből is kínáljon fel részesedést. Mivel az oktatás ingyenes Magyarországon, Szauer Tamás szerint a szülőknek nehéz lenne eladni ezt a terméket, pláne mivel sok versenytársa ingyen kínálja hasonló termékeit. Az egymilliárdos cégértéket is soknak tartották a Cápák, és az sem győzte feltétlenül meg őket, hogy egy dal segítségével tervezi terjeszteni a diákok és a szülők körében a terméket. Egy ponton Szauer Tamás erélyesen leteremtette a vállalkozót, hiszen szerinte nem válaszol a kérdésekre. Azt gondolom, egy picit szedd össze magad, mert 5 embertől kérsz pénzt, és hogy ha nem normálisan teszed, akkor egy forintot nem fogsz kapni Ezek után Wáberer Györgyöt sikerült meggyőznie, ő azonban feltételekhez kötötte a pénzt: 15 százalék helyett 30 százalékot kért a cégből, és kikötötte, hogy külföldi terjeszkedés helyett a magyar gyermekek fejlesztésére használják ezt a pénzt. Virág elfogadta az ajánlatot. Egyedi meglepetések A sablonos ajándékoknak üzen hadat a Sparkl, melynek segítségével egyedi meglepetéseket lehet készíteni: Misi és Marci webshopján keresztül elsősorban személyre szabott könyveket lehet készíteni. A termékeik és a back office rendszerük saját fejlesztés, amit lehet, azt automatizálták, ez teszi lehetővé, hogy bár minden személyre szabott, egyedi, mégis dinamikusan tudtak terjeszkedni az elmúlt évek során: 3 év alatt 15 országból 120 ezer rendelésük volt. 2023-ban a nettó árbevételük félmilliárd forint volt. Szeretnék megkezdeni a nyugat-európai és észak-amerikai terjeszkedést, amihez 25 millió forintért cserébe 5 százalékos részesedést ajánlottak fel, és szakmai támogatást is kértek az előrelépéshez. A két vállalkozó rendkívül felkészült volt, minden kérdésre kapásból tudtak válaszolni. Orbók Ilonát nagyon érdekelte például, hogy egy ennyire telített piacból hogyan tudnak ekkora szeletet kiszakítani. Misi és Marci szerint rengeteg versenyelőnyük, például a gyorsaság és sikeres munkakiszervezés. Csillag Pétert meggyőzték a számok, de Orbók Ilona gyorsabb volt és villámgyors ajánlatott tett: 25 millió forintot ajánlott fel 10 százalékért cserébe. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ez egy ilyen műsor: Cápák között, tudod, itt harapunk a jó dolgokra Csillag Péter vissza is vágott: az 5 százalékot elfogadta, azzal a feltétellel, hogy a mentoringot nem adja ingyen, tehát maximum havi egy órát szán arra, hogy támogassa őket – ennek ellenére a két fiatalember Péter ajánlatát fogadta el. A 19 szeletes torta Magyarországon a munkavállalók több mint felét kkv-k foglalkoztatják, azaz kis és közepes vállalkozások, mégis számukra sokkal nagyobb kihívás a toborzás. Azonban Gergő és Nóri alkalmazásának segítségével kis cégek is könnyen találhatnak maguknak munkaerőt: az app a klasszikus toborzási folyamatokat egyszerűsíti le, és olcsóbb, mint egy átlagos álláshirdetés. Évek óta jelen van a magyar piacon, most a céljuk a külföldi piacralépés. 64 millió forintért jöttek és 5 százalékot ajánlottak fel ezért az összegért. A Cápák kérdésére elmondták, hogy árbevételük a tavalyi évben 115 millió forint volt, egy ügyfél megszerzésére 20 ezer forintot költenek, a profitjuk pedig 35 millió forint. Mint a pitchből kiderült, már összesen 19 tulajdonosa van a cégnek, ahogy az is, hogy eddig már 2 millió eurót elköltöttek fejlesztésre. A Cápák szerint az árazással komoly bajok vannak, Szauer Tamás szerint 2 millió eurót elégetni erre óriási nagy hiba volt, én erre nem lennék olyan büszke. Ezt a piacot ma Magyarországon 2-3 cég lefedi Balogh Levente szerint jó ötlet, hogy a kkv-kra lőnek, de jelenleg Magyarországon a piaci környezet a kis- és középvállalkozásoknak nem kedvez, fogynak, és egyre nehezebb helyzetben vannak. Egy befektető sem szállt be, leginkább az egyediséget hiányolták a termékből, de a cégérték is megijesztette őket. Edd magad egészségesre! Dr. G. Kiss Orsolya orvos és vállalkozó, egy funkcionális élelmiszert hozott, mivel kutatási szerint számos gasztroenteorológiai daganatos megbetegedés megelőzhető lenne megfelelő táplálkozással. Terméke kifejlesztésekor is ezt tartotta elsősorban szem előtt. Befektetőre azért van szüksége, hogy minél hamarabb minél ismertebbé tegye a márkát, így számára az igazi érték a közös gondolkodás, a mentorálás és a coaching lenne. 15 millió forintot kért a 10 százalékért cserébe. A nettó árbevétel 2023-ban 85 millió forint, 2024-ben 105 millió forint volt, viszont a cége veszteséges: mínusz 20 millió, illetve mínusz 26 millió forint az eredmény az elmúlt 2 évben. A Cápák szerint ez egyáltalán nem baj. Orsolya felkészültnek és hiteles szakembernek bizonyult, viszont a marketingköltsége nagyon magas, ezért olcsóbban árul valamit, mint amennyibe neki a termék kerül, éppen ezért optimalizálni kell a költségeit. Csillag Pétert meggyőzte Orsolya, ahogy Wáberer Györgyöt is, akinek szívügye a megelőzés: azzal a feltétellel fektetett be, hogy a doktornő csatlakozik a 2025-ben induló megelőzési programjához. 50 százalékos részesedésért cserébe 70 millió forintot ajánlott fel, amit Orsolya elfogadott.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK