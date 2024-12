Merész lépésre szánta el magát rengeteg magyar: úgy tűnik, ezzel durván megszedhetik magukat

Az ipari metaverzum alaptechnológiái – mint a digitális ikrek, a mesterséges intelligencia és az IoT – gyorsan fejlődnek, és szorosan integrálódnak a gyártóvállalatok napi működésébe. Ezeknek a metaverzumban összekapcsolódó technológiáknak a használatával a vállalatok leképezhetik működésüket, illetve gyártási folyamataikat a digitális térben, és azok minden részletét optimalizálhatják, illetve egyaránt segíthet épületek, városok, valamint villamosinfrastruktúra-rendszerek tervezésében és üzemeltetésében.

Az ipari metaverzum alkalmazása jelentős bővülést mutat: 2024-re a vállalatok 62 százaléka növelte a metaverzum-technológiákra szánt költségvetését. Az ötezer főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ez az arány 58 százalékra nőtt, miközben az éves 10 millió dollárt meghaladó beruházások aránya 30 százalékra emelkedett. A közepes méretű vállalatok is aktívan léptek előre, 68 százalékuk számolt be növekvő beruházásokról. Sok nagyvállalat emellett nem csupán kísérletezik ezekkel a technológiákkal, hanem már konkrét felhasználási eseteket valósít meg, skálázva az eredményeit.

A termékfejlesztési, valamint a kutatás-fejlesztési innovációs projektek során a vállalatok 47 százaléka használja aktívan az ipari metaverzum elemeit. Emellett a munkavállalói biztonság és jólét javítását, valamint a gyártási folyamatok tervezését említették a vezető alkalmazási területek között.

Az ipari metaverzum elemeit alkalmazó vezető vállalatok 93 százaléka például a virtuális- és kiterjesztettvalóság-technológiákat biztonsági tréningek lebonyolítására, illetve veszélyes ipari környezetek szimulálására használja, így kímélve meg a dolgozókat a potenciális fizikai veszélytől. A gyártási folyamatok optimalizálásában pedig a mesterségesintelligencia-alapú platformok segítenek, hozzájárulva a termelési kapacitás növeléséhez, valamint az üzemek leállási idejének csökkentéséhez.

Az új technológiák integrációjának mélysége azonban iparáganként eltér. A legnagyobb arányban az ipari termékek előállítói (38%), az elektromos járműtöltő infrastruktúra (38%), az autóipar (29%), az adatközpontok (28%), az elektronikai (26%), illetve az élelmiszer- és italipar (26%) alkalmazza ezeket.

A felmérés a technológia korai adaptációja és a folyamatos fejlesztése mögött álló befektetési indokokra és üzleti előnyökre is kitér. A válaszadók 55 százaléka az árbevétel növekedését említette a technológia egyik jelentős eredményeként, 39 százalékuk az operatív költségek csökkentését, míg 32 százalékuk a fenntarthatósági törekvések előmozdítását tartotta kiemelkedő hatásnak.

Számos részleg munkáját tudják a vállalatok az ipari metaverzum segítségével támogatni a termékek és szolgáltatások teljes életciklusa során. A műszaki területen az alkalmazások elősegítik az innovációt a kutatás-fejlesztésben, és javítják a tervezési-mérnöki folyamatokat. A gyártásban hozzájárulnak a műveletek rugalmasságának és hatékonyságának optimalizálásához. A humán feladatoknál pedig a munkaerő termelékenységének növelésében, valamint a dolgozók képességeinek és önállóságának bővítésében (empowerment) játszanak szerepet, míg az ügyfélszolgálati tevékenységeknél az ügyféltámogatás és a szolgáltatások javítására kínálnak lehetőséget (43%).

Mérhető előnyök globálisan

Az ipari metaverzum beruházásai világszerte dinamikusan növekednek. Az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be a szektorban; a megkérdezett vállalatok 38,4 százaléka már aktívan használja az iparimetaverzum-technológiákat, és további 35,1 százalékuk teszteli azokat. Kína szorosan követi, a cégek 37,9 százaléka már alkalmazza, míg közel 40 százalékuk teszteli a megoldásokat. Németország szintén kiemelkedő helyen áll, ahol a vállalatok 34 százaléka használja, közel 32 százalékuk pedig teszteli a technológiákat. Kanada, Ausztrália, az Egyesült Királyság és India is előrelépéseket mutat, ezekben az országokban a cégek 21-27 százalékát jellemzi az aktív használat és 29-36 százalékuk pedig teszteli az iparimetaverzum-megoldásokat.



A technológiák bevezetése ugyan széles körű és gyorsuló ütemű, a beruházások mértéke azonban a gyártók típusa szerint jelentős eltéréseket mutat. Észak-Amerika az alkalmazás mélységében, azaz a metaverzum-technológiák integrálásának átfogóságában és intenzivitásában (23%) is vezet. Európában ez az arány 19 százalék, míg az ázsiai csendes-óceáni térségben mindössze 15 százalék. Az iparágak közül a diszkrét gyártók körében a legnagyobb az alkalmazás aránya (25%), őket követik a tételes gyártók (16%), a folyamatos gyártók (14%), végül pedig az infrastruktúra és a közszolgáltató szektor (14%).