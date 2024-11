Fel kell készülni a nyárra: öntözésfejlesztési pályázatokat indítanak, érdemes lecsapni rá

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaság versenyképessége erősítésének egyik alapvető feltétele. A termelői beruházások számára jelentős pályázati lehetőségek voltak elérhetőek a Vidékfejlesztési Program keretei között, a lehetőség pedig az új támogatási ciklusban is a gazdálkodók rendelkezésére áll - jelentette be szerdán az Agrárminisztérium (AM).

