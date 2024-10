Itt áll feketén-fehéren: női vezetőkkel sikeresebb lehet egy cég

Egy szervezetben a női vezetők arányának 10%-os növekedése akár 7%-os innovációs teljesítménynövekedést eredményezhet – derül ki egy friss kutatásból. A legfelsőbb vezetői szinteken lévő nők pedig akár 27%-kal javíthatják a vállalatok pénzügyi teljesítményét, hozzájárulva ezzel a vállalatok sikeréhez. A női vezetők és nők munkahelyi arányos képviseletét vizsgálták a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott kutatásban.

A kutatási eredményeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) támogatásával a WILL Foundation által készített A női vezetők szerepe a vállalatok sikerében című online kiadvány mutatja be. Az anyagból kiderül az is, hogy a nők kiegyensúlyozott részvétele a vezetőségben felelősségteljesebb kockázatvállalást, illetve magasabb CSR- és ESG-szabványokat hoznak magukkal. A női középvezetők által leggyakrabban említett kihívások közé tartozik a szerepkonfliktusok feloldása és a férfias környezetben való érvényesülés nehézsége.

A kutatási eredményeket bemutató szakmai konferencia házigazdájaként Csókay Ákos, a BKIK főtitkára hangsúlyozta, hogy a budapesti kamara elkötelezett minden olyan vállalati gyakorlat támogatása mellett, amely a hazai versenyképességet és gazdasági növekedést ösztönözheti. "Hazánkban a felsőbb vezetői pozíciók egyötödét, az első számú vezetői státuszoknak pedig mindössze 6 százalékát töltik be nők, így ezen a téren még jelentős fejlődésre van szükség" – mondta.

Szuromi-Kovács Ágnes, a WILL Foundation kuratóriumi elnöke elmondta, hogy a nemrég alapított, női vezetők támogatását célzó alapítvány a bemutatott kutatási eredmények ismertetésével is szeretne hozzájárulni a női vezetőkkel kapcsolatos hazai párbeszéd élénkítéséhez, és az őket támogató közeg megerősítéséhez.

Az anyag első fele áttekintést ad a nemzetközi és hazai, női vezetőket érintő kutatási eredményekről, bemutatja különböző területi és szektorális szempontok szerinti arányokat, kitér az őket hátráltató és segítő tényezőkre, továbbá összefoglalja a lehetséges támogató intézkedéseket. A kiadvány második fele a felsővezetők tapasztalatait mutatja be a velük készült mélyinterjúk alapján, majd egy online kutatás eredményeit elemzi, amely során középvezető nők számoltak be eddigi karrierútjukról, vezetői ambícióikról, és a terveiket befolyásoló külső és belső tényezőkről.