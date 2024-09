Komoly megszorításokat végez az MNB: ezeket az engedélyeket vonta be, nincs kivétel

Az MNB visszavonta a Fejérdi Finance Faktor Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. A társaság nem rendelkezik az MNB által engedélyezett kulcsfontosságú vezetőállású személyekkel, nincs bejelentett könyvvizsgálója, és az utóbbi időszakban adatszolgáltatási kötelezettségének sem tett eleget. Az MNB visszavonta a fizetésképtelenné vált Arthur Bergmann Lízing Zrt. engedélyét is, és a társaság felszámolását kezdeményezte.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában visszavonta a – korábban Delta Faktor Zrt. néven működő – Fejérdi Finance Faktor Zrt. (Fejérdi Finance) faktoring tevékenység végzésére jogosító engedélyét. Az MNB a határozat közlésének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Végelszámolóként – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft.-t (PSFN) jelölte ki.

A pénzügyi vállalkozás számos alkalommal nem teljesítette az MNB határozataiban előírt intézkedéseket. A Fejérdi Finance idén tavasztól nem rendelkezik az MNB által engedélyezett igazgatósági és felügyelő bizottsági elnökkel, valamint ügyvezetővel, továbbá nem jelentette be a felügyeleti hatóságnak új könyvvizsgálója nevét sem.

A társaság emellett a jogszabályi előírások ellenére sem tájékoztatta az MNB-t elnevezésének, székhelyének, részvényesi adatainak megváltozásáról, így a felügyeleti nyilvántartás törzsadatai eltérnek a vonatkozó cégnyilvántartási információktól. E hiányosságokat a Fejérdi Finance a felügyeleti határozati felhívások ellenére sem orvosolta, továbbá nem küldte meg a 2023-ra vonatkozó éves auditált felügyeleti jelentését sem az MNB részére.

A pénzügyi vállalkozás mindezek miatt már nem felel meg a prudens (üzletileg megbízható) működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért az MNB a társasággal szembeni legsúlyosabb intézkedésről, a tevékenységi engedély visszavonásáról döntött.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az MNB egy további határozatában visszavonta az Arthur Bergmann Lízing Zrt. (AB Lízing) ingatlanlízingre jogosító működési engedélyét is, és kezdeményezte annak felszámolását, illetve felszámolóként a PSFN-kirendelését. A társaság felett ellátott felügyelet keretében megállapítást nyert a társaság fizetésképtelensége, amely önmagában alapot ad a tevékenységi engedély visszavonására. Mindezen túlmenően a társaságnál hiányosságok voltak tapasztalhatók a személyi feltételek tekintetében is, miközben a társaság adószámát is törölték.