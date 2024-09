Beindult a temetkezési maffia: el nem hiszed, milyen pénzeket gyűjtenek be a halottak hozzátartozóitól

Halottakkal kapcsolatos korrupciós ügy borzolja a kedélyeket Budapesten: boncmesterek és temetkezési vállalkozók pénzért cserébe különleges szolgáltatásokat biztosítottak az elhunytak hozzátartozóinak. A vád szerint a boncmesterek jogtalan előnyöket fogadtak el, például soron kívüli boncolások elintézéséért vagy hamis számlák kiállításáért. A vádlottak között több kórházi dolgozó és temetkezési vállalkozó is szerepel, akik azonban tagadják a bűncselekmények elkövetését.

A fővárosi boncmesterek korrupciós botrányának hátterében a halottak körüli üzlet húzódik meg, amely az emberek gyászát és a halál körüli kiszolgáltatottságát használta ki. A Nemzeti Védelmi Szolgálat által lehallgatott telefonbeszélgetések nyomán derült fény arra, hogy Budapest több nagy hírű kórházában dolgozó boncmestereket és temetkezési vállalkozókat érintő hálózat jött létre, ahol pénzért cserébe különleges szolgáltatásokat biztosítottak. A vád szerint a boncmesterek rendszeresen fogadtak el kenőpénzt a temetkezési vállalkozóktól, hogy az elhunytak családtagjait az ő szolgáltatásaikhoz irányítsák. Emellett olyan szolgáltatásokért is fizettek, mint a soron kívüli boncolások elintézése vagy valótlan számlák kiállítása - számol be a Blikk.

Az ügy vádlottjai közé tartozik egy 33 éves boncmester, aki a Semmelweis Egyetem egyik intézetében dolgozott, és több kórház másik dolgozójával együtt a halottakkal kapcsolatos ügyintézést intézte. A vádirat szerint a temetkezési vállalkozók rendszeresen adtak neki pénzt azért, hogy a családokat hozzájuk irányítsa, és a vád szerint több tucat korrupciós eset kapcsolódik hozzájuk. A boncmester, akit 2021-ben vettek őrizetbe, jelenleg gyógynövényekkel foglalkozik, miután elvesztette az állását a botrány kirobbanása után.

A másodrendű vádlott egy 67 éves boncmester, aki a Péterfy Sándor Utcai Kórházban dolgozott, és azzal vádolják, hogy a temetkezési vállalkozók részéről jogtalan előnyöket fogadott el. Ő is tagadja bűnösségét, és ügyvédje hangsúlyozta, hogy a lehallgatott beszélgetések szövegéből nem egyértelmű, hogy bűncselekmény történt volna.

A vádlottak között található még a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet egy boncmestere is, akit azzal vádolnak, hogy a lánya esküvője miatt elfogadott pénzt a vállalkozótól, mivel nehéz anyagi helyzetben volt. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház adminisztrátora szintén a vádlottak padján ül, aki állítása szerint visszautasította a korrupciós ajánlatokat. Az ötödrendű vádlott több mint 25 éve dolgozik boncmesterként a Szent Imre Kórházban, és ügyvédje szerint nyelvész szakértőt is be kellene vonni az ügybe a lehallgatott beszélgetések megfelelő értelmezéséhez.

Az ügy súlyos kérdéseket vet fel a hazai egészségügy és temetkezési szolgáltatások etikai és jogi környezetével kapcsolatban. Az emberek halállal és gyásszal való visszaélését az egyik legsúlyosabb bűncselekményként tartják számon, hiszen a hozzátartozók kiszolgáltatott helyzetében történő üzletelés erkölcsileg és jogilag is elítélendő.