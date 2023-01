Súlyos döntést hozott Gerendai Károly: nincs tovább, végleg kiszáll

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utolsó olyan cégétől is megválik Gerendai Károly, amely a Szigethez kötötte. A fesztiválokra önkénteseket alkalmazó vállaltból is kiszáll, átadja a gyeplőt az ügyvezetőnek, aki eddig is vitte a kft.-t.

Megválik az utolsó olyan céges érdekeltségétől is Gerendai Károly, amely a Sziget Fesztiválhoz kötötte - írja a hvg.hu. A lap szerint a Sziget alapítója eladta a Fesztivál Önkéntes Központ Nonprofit Kft.-ben lévő tulajdonrészét Nagy Réka ügyvezetőnek, aki eddig is irányította céget. Gerendai a portálnak elmondta, nem nagy bizniszről van szó, hiszen a cég bevétele 2021-ben 5 millió forint volt, de a Covid előtti időszakban is csak 20-40 millió között mozgott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyanakkor a vállalkozás nagyon fontos munkát végez: ez a cég alkalmazza a fesztiválokon, így a Szigeten is az önkénteseket, és adja ki a diákoknak az iskola által elvárt kötelező munkát igazoló dokumentumot.

