Óriási robbanás közeleg: rengeteg pénzt bukhatnak a magyar cégek, ha ezt nem lépik meg

Amíg a nemzetközi kereskedelem 19 százaléka zajlik jelenleg elektronikus csatornákon, addig ez az arány hazánkban csak 10% körül van, így a piaci szereplők számára jelentős potenciál van a fejlődésre - hangsúlyozta az egyik nemzetközi fuvarcég hazai vezetője.

„A jelenlegi kutatások alapján 2026-ra a nemzetközi B2C e-kereskedelmi piac akár a 4,8 billió dolláros éves bevételt is elérheti” – hangsúlyozta előadásában Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország vezérigazgatója. „Ez az előrejelzés is azt mutatja, hogy a hazai webshopok számára is kulcsfontosságú, hogy kilépjenek a nemzetközi piacra, hiszen óriási lehetőség rejlik benne. 2026-ra akár négyszeresére is nőhet a nemzetközi B2C piac, a gyors növekedésben a globális pandémia katalizátorként játszott szerepet. Napjainkban, ha a szállítmányozásról beszélünk, a fogyasztói visszajelzések alapján, a legfontosabb a gyorsaság, a megbízhatóság és a rugalmasság.”

Míg 2021-ben a teljes, globális e-kereskedelemből származó bevételek elérték a 4,8 billió dollárt, ez a szám idén várhatóan az 5,4 billió dollárt is eléri majd. A forgalom növekedésével egyidejűleg egyre jobban kivehetőek azok a fogyasztói elvárások is, amelyeknek egy országos és egy nemzetközi webshopnak is meg kell felelnie napjainkban.

EZ IS ÉRDEKELHET Évekig nem fog még helyreállni a szállítmányozás: megszólalt a DHL Express magyar vezetője A világkereskedelem továbbra is az egyik feltétele a világ fejlődésének, a nemzetek felzárkózásának, gazdagodásának is.

60%-kal gyorsabban növekednek a cég statisztikái szerint azok az e-kereskedők, amelyeknél elérhető az expressz szállítási opció. A vásárlók 91%-a tájékozódik a szállítási lehetőségekről, mielőtt a fizetésre térne rá, ugyanakkor 66% a visszaküldési feltételeket is megtekinti a vásárlás előtt. A fogyasztók számára ma már a szállítás gyorsasága nagyobb jelentőséggel bír, mint a szállítási költség.

Az e-kereskedelem terén a vásárlók a rugalmasságot és a választási lehetőséget keresik, a fogyasztók szeretnek dönteni a szállítás gyorsaságáról, valamint arról, hogy egyszerűen módosítható legyen a kézbesítés ideje, címe, módja.

– mondta Nagy Szilvia, a DHL Express Magyarország E-Commerce és Marketing menedzsere. „Ha egy e-kereskedő kínál express szállítási módot a webshopjában, akár 70%-kal nőhet az átlagos kosárérték.”

Az idén második alkalommal megrendezett Future Trade digitális kereskedelmi konferencián a látogatók, az e-commerce piac legnevesebb előadói, a bolti és az online értékesítés legsikeresebb szereplőinek képviselői mutatják be, hogy mi történt az elmúlt évben a klasszikus és e-commerce piacon, milyen lesz a szektor jövője, illetve a webshoptulajdonosoknak milyen innovatív módszereket és eszközöket érdemes megismerni az érvényesüléshez. Az esemény fókuszában idén az exportlehetőségek feltérképezése és a magyar kereskedők ösztönzése állt.