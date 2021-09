Ezért megy tönkre a legtöbb magyar vállalkozó: kéznyújtásnyira lenne a segítség

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A kis- és középvállalkozásokat sem kímélte a pandémia, sokuk arra kényszerült, hogy lehúzza a redőnyt, ha csak átmenetileg is. Voltak azonban olyanok, akik pozitívan vészelték át ezt az időszakot. A nehézségek áthidalására állami segítséget is kaptak, valamint kedvező banki finanszírozású hiteleket is igénybe vehettek a vállalkozók. Mindezekről Bertalan Sándor, a Takarékbank corporate üzletágának ügyvezető igazgatója válaszolt a HelloVidék kérdéseire.

Hogyan vészelték át a kkv-k az elmúlt másfél évet, van-e olyan ágazat, amelyik megroggyant, esetleg olyan, amelyiknek néhány szereplője nem élte túl a válságot? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nem lehet erre általánosan válaszolni, hiszen teljesen eltérő folyamatok játszódtak le a különböző szektorokban. A legnagyobb mértékű visszaesés az utazáshoz, a szórakozáshoz, kultúrához és sporthoz kapcsolódó tevékenységek, valamint a személyes kapcsolatra épülő szolgáltatások körében, továbbá a gépjármű-kereskedelemben, illetve az elektronikai fókuszú gyártásban következett be. A válság nyerteseinek az informatikához, a házhozszállításhoz, vagy az egészségügy kiszolgálásához kapcsolódó tevékenységek tartoznak, de a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a bútorgyártás, a pénzügyi közvetítés, illetve a papír- és vegyipar is erősödni tudott az elmúlt időszakban. Azt is látni kell, hogy a regionális különbségek is jelentősek. Például azok a térségek, amelyek a járvány előtt erősen a belföldi turizmusra építettek, most könnyebben ki tudtak nyitni, mint a külföldi turizmusra építő régiókban. A teljes interjút elolvashatod a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images

