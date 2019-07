Vigyázz mit hozol a nyaralásról: több mint 300 ezer forint is lehet a bírság

Sokat lehet tanulni Kenderesi Tamás, magyar úszó esetéből, aki nem tartotta be a Dél-Koreai normákat. Míg itthon megúszta volna egy figyelmeztetéssel, külföldön 744 ezer forint bírságot szabtak ki rá zaklatás miatt. Azonban egy külföldi utazás alkalmával korántsem kell ekkora vétséget elkövetnie senkinek ahhoz, hogy nagy bírságot kapjon. Alapszabály, hogy az ember külföldön is tartsa be az adott ország törvényeit: igazodjon a helyi kreszhez, ne dohányozzon tilosban, vagy fürödjön szökőkutakban. Azonban a legtöbben nincsenek felkészülve arra, hogy több százezer forintos büntetést is fizetethetnek vele a helyi hatóságok, ha leül a templom lépcsőjén délben megenni egy szendvicset Olaszországban, keresztültol egy biciklit egy osztrák parkon, vagy elhoz egy kavicsot az angol tengerpartról.

Kenderesi Tamást Dél-Koreában 744 ezer forintnyi pénzbüntetést kapott, az ő esetében a vád szexuális zaklatás volt, azonban nem kell ekkora kihágást elkövetnünk ahhoz, hogy több százezres bírságot kapjunk külföldön: elég egy autóból kidobott csikk is. A legtöbb európai országban büntetés jár azért, ha valaki olyan helyen dohányzik, ahol tiltó táblát helyeztek el, jegy nélkül utazik a tömegközlekedésen, megszegi a kreszt, vagy közterületen vizel. Azonban sok helyen a turizmus már olyan méreteket öltött, hogy a városvezetés csak súlyos szankciókkal tudja elejét venni annak, hogy a nyaralók beszennyezzék, élhetetlenné tegyék a kedvelt utazási célpontokat. Ezért olyan szabályozások is bevezetésre kerültek az elmúlt évtizedben, amelyek elsőre furcsán hangzanak, viszont hatalmas bírságot is a turisták nyakába varrhat érte a helyi hatóság.

Strandpapucsban flangálás

Azok a turisták, akik az olaszországi sziklás liguriai partvidék Cinque Terre Nemzeti Parkjának veszélyes ösvényein strandpapucsban járkálnak, kemény büntetésre számíthatnak. Azok, akik nem a megfelelő cipőben lépnek a nemzeti park területén fekvő települések területére, 50-2500 eurós (16-815 ezer forint) büntetéssel számolhatnak. Azért vezették be a magas bírságot, hogy elkerüljék a strandpapucs okozta baleseteket.

Séta, hiányos öltözetben

Nem egy település szankcionálja, ha a strandon kívül nem megfelelő öltözéket viselnek a turisták. A horvátországi Hvar szigetén például ha csak félmeztelenül sétál valaki, az 500 euró (163 ezer forint) büntetéssel jár, ha pedig csak bikinit vagy úszónadrágot visel, akkor 600 eurós (196 ezer forintos) bírságot jelent. A horvátországi Dubrovnkiban szintén tilos hiányos öltözetben sétálni az utcán: a bevezetéskor a polgármester arra hivatkozott, hogy múzeumokba sem lehet félmeztelenül bemenni, és a turisták által szívesen látogatott belváros is megérdemel ugyanannyi tiszteletet, és az illendőség szabályainak betartását.

Barcelona is például 2011 óta bünteti, ha a turisták nem öltöznek fel megfelelően, mielőtt elhagyják a strandot. Ha úgy ül be valaki egy kávézóba, vagy fagyizóba, hogy csak egy bikinit visel, 98 ezer forintos bírságra is számíthat a számla mellé.

Evés-ivás közterületen

Rómában már két éve este tíz és reggel hét óra között szigorúan tilos alkoholt fogyasztani az utcákon: éjfélig csak üvegből és üvegpohárból, azután viszont már minden formában tilos alkoholizálni közterületen. Az olaszok nagyon komolyan veszik az evés-ivás kérdését közterületen: Firenzében is régóta küzdöttek a templomok lépcsőit, közterületeket ebédifőben ellepő turistákkal, akik ott álnak meg "piknikezni" ahol találnak helyet, majd rengeteg szemetet, ételmaradékot hagynak maguk után. Kezdetben csak a legforgalmasabb helyeket, templomlépcsőket nyilvánították tiltott övezetté ebédidőben, de ez nem vezetett eredményre, így betiltották az étkezést az összes köztéren. Amennyiben nem tartja be valaki a szabályt, 150-500 euróig (49-163 ezer forintig) terjedő bírságra számíthat.

Keresztültolni a parkon a biciklit

Bécsben néhány parkban - Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleménye szerint - nemcsak bringázni tilos, de még tolni sem szabad a kerékpárt. Aki megszegi a szabályt, az akár 700 eurós, tehát több mint 220 ezer forintos büntetést is kaphat. Tilos tolni a biciklit például a Schönbrunni Kastélyparkban, az Augartenben, a Burggartenben, a Volksgartenben és a Belvedere parkjában. Azért szigorították meg így a szabályozás, mert amikor még csak a biciklizés volt tilos a parkokban, sokan felpattantak a kerékpárjukra, amint a parkőr látótávolságon kívül ért. Sok bécsi parkba állatot sem lehet bevinni.

Húzni bőröndöt Velencében

Velence az a hely, amely kilátástalan küzdelmet folytat a turizmussal: az evés-ivás, a helytelen ruházat, a biciklizés a város egyes pontjain ugyanúgy tilos, mint a fent említett helyeken. Azonban a legfurcsább, de mégis logikus szankció, amit bevezettek, hogy a zajos bőröndöket kitiltották a városból. A nyaralók vagy gumikerekes, zaktalan bőrönddel érkeznek, vagy kézben kell hogy vigyék a poggyászukat. A szabálysértőket 500 euróra (163 ezer forintra) büntethetik. Velence abszolút a tiltások városa: beleugrani a csatornába, vagy szemetet beledobni hasonló összegű bírságot von maga után.

Járművekből kidobni a szemetet

Tavaly áprilisban döntött úgy a brit kormány, hogy 80-150 fontra (28-54 ezer forintra) bünteti azokat, akik autóból vagy motorról dobnak el szemetet. Ráadásul mindegy, hogy a sofőr, vagy az utas dobja ki az ablakon a szemetet a kocsiból: a tulajdonos kapja a bírságot.

Kavicsot, homokot hazavinni

Sokan visznek haza egy-egy kavicsot, vagy egy kevés homokot a nyaralás helyszínéről szuvenírként, és nem is gondolják, mekkora büntetést kaphatnak érte. Cornwallban például a tengerpart védelme érdekében - hiszen több ezer turista évente nagyon sok kavicsot, kagylóhélyat, homokot tud elhordani - súlyos bírságokat kezdett kiszabni. Tavaly egy turistának több száz kilométert kellett utaznia, hogy visszavigye a Cornwallból eltulajdonított köveket: csak így kerülhette el az 1000 fontos, azaz 357 ezer forintos bírságot.

Szardínián is hasonló szabályozást vezettek be, hogy megakadályozzák, hogy a turisták elhordják a tengerpart homokját.