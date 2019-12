Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.12)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.12.12).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.12.12).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtökön az erősen felhős, borult égből kezdetben a középső megyékben és a Dunántúlon, délutántól máshol is egyre többfelé várható csapadék: zömében eső, de nyugaton, a Dunántúli- és Északi-középhegységben havas eső, havazás, hajnalban, reggel néhol ónos eső, fagyott eső is előfordulhat. Keleten, északkeleten délutánig szakadozottabb lesz a felhőzet, napos időszakok is lehetnek. A szél nem lesz jelentős, a csúcshőmérséklet pedig 1 és 9 fok között alakul. Nyugaton lesz hidegebb, keleten enyhébb az idő.



Péntek reggel az ország északkeleti felén még sokfelé eshet, a középső tájakon, a Dunántúl keleti, északkeleti részén havas eső, hó is hullhat, majd napközben északkelet felé távozik a csapadék, délnyugat felől átmenetileg több helyen is felszakadozik a felhőzet. A délután második felében a Dunántúlon újra egyre többfelé elered az eső, a magasabban fekvő helyeken havas eső is eshet. Sokfelé élénk, főként nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik a déli szelet. Hajnalban -2, +5, kora délután 3-10 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtökön kezdetben több helyen pára, köd okozhat korlátozott látási viszonyokat. Napközben egyre többfelé fordulhat elő csapadék, emiatt vizes, csúszós utakra kell számítani. Főként a Dunántúl nyugati felén, valamint a Dunántúli- és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havas eső, hó is hullhat, így errefelé latyakos, helyenként hókásás útszakaszok is előfordulhatnak. Keleten, északkeleten délutánig még napos időszakokra is számíthatunk, így ott érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Jelentős légmozgás nem várható. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön kettősfronti hatás érvényesül, így mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, migrén, álmatlanság, alvásproblémák jelentkezhetnek. Az egyre többfelé csapadékossá váló időben a gyulladásos és kopásos eredetű ízületi fájdalmak is felerősödhetnek. A szív- és keringési rendszer betegségeivel küszködők körében vérnyomás-ingadozás, szédülés is előfordulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen, és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Csütörtökön eshet újra a hó. Az újabb csapadékzóna csütörtökön érkezik, havas eső, havazás elsősorban a Dunántúl nyugati felén, valamint a Dunántúli- és az Északi-középhegység magasabb csúcsain lehet. Ezeken a helyeken akár néhány centi friss hó is hullhat.

Címlapkép: Getty Images