Ezek a legjobb új autók nyugdíjasoknak: 7 remek modell 6 millió alatt

Korosztályonként változank az autóvásárlási igények: nem könnyű kiválasztani a legjobbat, pedig elég fontos lenne, hiszen kocsit, jó esetben nem pár hónapra vesz az ember. A szakértők most olyan modelleket szedtek össze, amelyeket az idősebb korosztály nyugodt szívvel megvásárolhat.

Nyilván mindenki, aki új autót vásárol, a lehető legjobbat akarja megvenni, ám azt is érdemes figyelembe venni, hogy az igények korosztályonként eltérnek. A német autóklub tapasztalatai szerint például az idősebb autóvásárlók szeretnek egyenesen, kényelmesen ülni, és fontos, hogy az autóból egyszerűenn lehessen ki- és beszállni - így a kocsinak nem szabad sem túl magasnak, sem túl alacsonynak lenie. Emellett az is fontos szempont, hogy mennyire lehet kilátni az autóból.

Így az ADAC összegzése szerint az idősebb korosztálynak ideális autó legfeljebb 4,5 méter hosszó, legalább másfél méter magas, és az ülésmagassága legalább 47 centiméter. A németek össze is állítottak egy listát azokról a kocsikról, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. A Pénzcentrum most ebből szemezgetett.

Ezeket ajánlja az ADAC

A Nissan Qashqai remek választás lehet, nem véletlenül az egyik bestseller modell Európában. A csomagtérbe négy felnött poggyásza is befér, és az autó elég magas, könnyű be- és kiszállni. Emellett a vezetőülésben még egy magas ember is kényelmesen elfér, az ülések könnyen állíthatók, és a kezelőszervekkel is egyszerű bánni. Összességében az ADAC csak a gyengébb zajszigetelést hozta fel negatívumként. A legalapabb felszereltségű Quashqai a gyártó oldala szerint már 5,4 millió forinttól elérhető.

A Peugeot 3008-at is ajánlják az idősebbeknek, hiszen nagy a csomagtere, és remekül variálható is. Emellett az ADAC a kiváló fékeit emelte ki még az autónak. Ugyanakkor hárul kevés a hely szerintük, és a fejtér is eléggé be van korlátozva. A 3008-as már 6,7 millió forinttól elérhető az árlista szerint.

A Seat Aronával sem nyúlhatnak mellé az idősebbek: a városi crossover az Ibiza alapjaira épül, csak épp meg van magasítva. Emellett az ADAC kiemelte a robosztus felépítést, a kéynelmes futóművet és a pontos kormányzást is.Az Arona mellett szól hogy könnyen lehet kezelni, és a biztonsági teszteken is jól szerepelt. És akkor az árcéduláról ne is beszéljünk: már 4,1 millió forintért is lehet új Aronát venni.

Remek lehet még az Opel két SUV-ja is, a Crossland X, illetve a Mokka X. Előbbinek a vezetést könnyítő elektronikáit, illetve a kényelmes, tágas belső terét emelték ki a németek, illetve a csomagtartó méretét is. Ellenben a Crossland kormányzásával nem voltak megelégedve az ADAC-nál, illetve a szegényes zajszigetelést is megemlítették a hátrányok között. A Mokka X esetében az infotainment-rendszert emelte ki az ADAC, és az ergonómikus üléseket. Ellenben a fékekkel nem voltak megelégedve a szakértők, valamint a futóművet is merevnek találták. A Mokka X 5,3 millió forinttól elérhető, a Crossland X pedig 4,6 millió forinttól kapható.

Emellett - ezt már mi mondjuk, nem az ADAC - az idősebb magyar sofőrök nyugodt szívvel beruházhatnak egy Dacia Dusterbe is: hasonlóan nagy, mint a fentebb említett modellek, és 5 millió körül már egészen jól felszerelten meg lehet venni. Mi is kipróbáltuk, és hát nemigen tudtunk dönteni a Dacia és a magyarok másik kedvenc SUV-ja, a Suzuki Vitara között. Az eladási listákat toronymagasan vezető Vitara is jó választás lehet, hiszen egyfelől több tízezernyi magyar vásárló nem tévedhet, másrészt pedig mi is meg voltunk vele elégedve. Árérték arányban mindkét verda elég jó!