Durva lehúzás az M7-esen: ezzel a trükkel megmentheted a pénzed

Rengeteget spórolhat, aki nem az M7-esen, hanem egy kicsit odébb zúdítja tele az autóját. Kiderült, hogy van olyan benzinkút a sztráda mellett, ahol több mint 70 forinttal lehet olcsóbban tankolni, mint az autópályán lévő kutaknál. Egy teli tank esetén súlyos ezreket lehet spórolni, mutatjuk, hol érdemes inkább letérni.

Az M7-es autópálya nyáron eléggé telített, hiszen ezen a legegyszerűbb elérni a Velencei-tavat, a Balatont, illetve az Adriára is erre vezet az út. Nyilvánvaló, hogy a hosszú úton bizony tankolni is meg kell állni, ám nem egészen mindegy, hogy hol, és mennyiért. Ugyanis akár 70 forintot is spórolhat liternként (!), aki kilép a sztráda komfortjából, és valamelyik településen tankolja meg a kocsit. Ugyanis a pályán lévő benzinkutakon szabályosan aranyáron mérik az üzemanyagot. Érdemes tehát előre megtervezni, hol veszünk üzemanyagot.

Az alábbi képet olvasónk lőtte, aki vasárnap indult vissza Budapestre Keszthelyről, és mindenképp tankolnia kellett, mert kevés volt a benzin a kocsiban.



Hát, azt hittem rosszul látok: igen szemléletes ez a Waze screenshot... A pályától 5 kb. kilométerre 50 forinttal olcsóbb a benzin. Oké, hogy kb. 2000-2500 forintot spóroltam a teli tankkal, de akkor is, egyszerűen nem akartam 419 forintot fizetni egy literért

- fűzte hozzá. És valóban: Balatonújlaknál a Shell kúton 418,9 forint volt egy liter benzin, mialatt kicsit arrébb, Keresztúron 369,9.

Ezen felbuzdulva a Pénzcentrum is megnézte a Holtankoljak.hu térképének, hogy hol vannak az M7-es mentén olyan kutak, ahová érdemes letérni annak, aki nem akar horror áron tankolni - a portál keresője akadozott, így csak Siófok környékéig tudtunk kutakat nézni a Balcsi felé, de így is szemléletesek a különbségek. Az egyik legdurvább különbséget Székesfehérvárnál találtuk.



416,9-ért lehet a pályán tankolni egy liter benzint, mialatt egy lehajtóval odébb ott van közvetlenül az M7-es mellett az Auchan benzinkút, ahol kedden kereken 346 forint volt egy liter benzin.



Úgyhogy igen sokat spórolhat, aki bevállal egy pár perces kitérőt, ugyanis:

70,9 forint az eltérés, ami 45 liter tankolása esetén (számoljuk ezt egy kb. teli tanknak) 3190 forintos eltérés.

Ennyiből meglehet a strandbelépő, vagy egy ebéd, de majdhogynem a 10 napos pályamatrica ára is kijön. Hasonló összeget spórolhat, aki nem Kajárszónál zúdítja tele a verdát 416,9 forintért, hanem még Martonvásárnál letér, és a városban tankol.

Annak is érdemes letérni, akinek Siófok környékén gyullad ki az üzemanyagjelző, ugyanis itt az egyik legdrágább a benzin a pályán, egy literért 424,9 forintot kell fizetni.



Ha spórolnál pár ezret, akkor érdemes elmenni Ságvárra, ahol egy magánkúton 351,9 forintért mérik az üzemanyagot (73 forintos különbség). Bár az egy kicsit messze van a pályától, de Siófokon is találtunk jóval olcsóbb töltőállomást: 358,9-ért is lehet tankolni, 66 forinttal olcsóbban, mint pár kilométerrel odébb, az M7-esen.



A kamionosoknak mindegy, mennyibe kerül

Bár horroráron mennek a literek a sztrádák mentén, de egyeseknek még így is megéri ott tankolni, pont azoknak, akik a letöbbet róják az autópályákat, a kamionosoknak. Ugyanis ők egy-egy olajtársasággal állnak szerződésben, minden benzinkútjuknál közel azonos áron tankolhatnak - mesélte a Pénzcentrumnak egy veterán fuvarozó.

Mint kifejtette, a nagyobb cégek még ezen is túlmennek, és a telephelyeiken saját kutakat állítanak hadba, ahová nagykeráron, a legkedvezőbb áron szállító olajtársaságtól veszik az üzemanyagot.

Pörög a biznisz

Korábban a Pénzcentrum a nagy olajtársaságoktól megtudta, hogy a Shellnél az autópályák melletti töltőállomások forgalma többnyire stabil, de bővíteni nem szeretnék a meglévő kútállományt: "inkább a vásárlói élmény tökéletesítésére törekszünk a meglévő állomásainkon. Az egyik fő üzleti ambíciónk, hogy 2025-re a bevétel 50 százalékát a nem-üzemanyag típusú eladásból (shopból, ételkínálatból, autómosóból, egyéb szolgáltatásokból) érjük el."

A MOL sem árulta el a pontos eladási számokat. Mint írták: több mint 450 töltőállomást üzemeltetnek Magyarországon, ezek közül 38 található az autópályák mentén. A bővülést illetően folyamatosan vizsgálják a lehetőségeket.

A Lukoil kutakat üzemeltető Normbenz Magyarország Kft.-nek jóval kevesebb töltőállomása van a pályák mentén: ezekből kettő az M3-as Gödöllő és Mogyoród közötti szakaszán, a jakabpusztai pihenő két oldalán található, kettő pedig az M7-es autópálya Tárnokhoz közeli szakaszán helyezkedik el. A négy töltőállomáson összesen közel negyven fő dolgozik. Mint írták, az ő kútjaikra is sokan járnak: mivel mind a négy az autópályák budapesti agglomerációba tartozó szakaszain működik. A Lukoil kutak a Despar-élelmiszerüzletekkel kötött megállapodást, így a Spar-sajátmárkás termékekkel is találkozhatnak a tankolók.

