Eddig élvezhetjük a kellemes tavaszi időt: újra jönnek a kemény, mínuszos éjszakák

Még egy kis ideig élvezhetjük a kellemes tavaszi időjárást, de jövő héttől újra a nyakunkon az éjszakai mínuszok időszaka.

Csütörtökre tovább melegszik az idő, délután már elérjük a 14-20 fokot, míg hajnalban gyenge fagy még előfordulhat, északkeleten -2, -4 fok is lehet. Marad a napos, csapadékmentes idő. Északnyugaton feltámadhat a délnyugati szél.

Pénteken igazi tavaszi időben lesz részünk 15-21 fokos maximumokkal, sok napsütéssel, igaz, már felhők, elsősorban fátyolfelhők is lehetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Északnyugaton helyenként élénk lehet a déli-délkeleti szél.

Szombaton marad a száraz, túlnyomóan napos-fátyolfelhős idő 15-21 fokos csúcsértékekkel. Vasárnap sem várható nagy változás, a napsütést azonban már többfelé zavarhatják fátyolfelhők. Kissé feltámad a szél, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak, délután 16-21 fok várható.

Jövő csütörtöktől megszűnik a kontraszt, mindenhol jóval hűvösebb lesz a mostaninál, visszatérnek az éjjeli mínuszok, és napközben is csak 6-10 fokra számíthatunk. A tavaszias időt talán sajnáljuk, de ezzel együtt szerencsére az aszály is véget ér, a jövő hét második felében ismét esősebb periódus következik. És mikor köszönt be „végérvényesen” a tavasz? Erre ma még nem tudunk választ adni, ám a tapasztalatok alapján egész március, sőt április is bőven tartogathat kellemetlen meglepetéseket.