Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. január 15.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. január 15., szerda.

Névnap

Lóránt, Loránd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 411.97 Ft

CHF: 438.61 Ft

GBP: 488.2 Ft

USD: 400.06 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 23200 Ft

MOL: 2810 Ft

RICHTER: 10650 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.01.16: Általában erősen felhős vagy borult, párás idő várható, reggelre helyenként köd képződhet zúzmarával. Egyes körzetekben szakadozottabb lehet a felhőzet, ott hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Csapadék nem valószínű, inkább csak jelentéktelen szitálás, hószállingózás, gyenge havazás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás. A minimum többnyire -5, 0 fok között alakul, a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet, viszont északnyugaton, nyugaton fagymentes lehet az éjszaka. A csúcsérték -1, +4 fok között változik.

2025.01.17: Többnyire borult, párás, ködös idő valószínű helyenként zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, arrafelé a nap is előbukkanhat. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A minimum-hőmérséklet -6, 0 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont körül alakul, de a napos részeken ennél kissé melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.01.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!