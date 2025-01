Ide menekült tavaly a legtöbb magyar: ki nem találod, melyik volt a legnépszerűbb nyári célpont

Horvátország turizmusa 2024-ben tovább emelkedett: míg 2023-ban már rekordokat döntöttek a 3,5 millió vendégéjszakával, a tavalyi évben ez a szám 3,88 millió volt, ami 8%-kal magasabb a korábbi évhez képest. A legkedveltebb régiók továbbra is a Kvarner régió, Isstria valamint Split a magyarok körében.

A közlemény felidézi, hogy tavaly közel 790 ezer magyar turista érkezett Horvátországba, a vendégéjszakák száma pedig elérte a 3 880 ezret. Mindkét adat 8 százalékkal haladja meg a 2023-as, eddig rekordnak számító esztendő adatait.

Ahogy a korábbi években, úgy tavaly is a Kvarner régió mellett Isztria, Split és Zadar régiójába látogatott a legtöbb magyar beutazó. Minden régióban emelkedett a vendégéjszakák száma, a Kvarnerben 1 130 ezer vendégéjszakát töltöttek el a magyarok, az Isztriai félszigeten 789 ezret, míg Zadar és Split megyében 641 ezer éjszakát. Sorrendben a leglátogatottabb város volt Crikvenica, Vir, Rovinj, Porec, Medulin, Rab és Opatija.

A magyar vendégek átlagos tartózkodási ideje 5 nap volt, 74 százalékuk egyéni utazóként, 26 százalékuk szervezett keretek között utazott az adriai államba. A magyarok 59 százaléka magánszállást választott, 27 százalék foglalt férőhelyet szállodában - 4 százalékkal többen mint 2023-ban -, az utasok 10 százaléka választott a kempingek közül, 2 százalék pedig hajós turistaként pihent.

Az adatokból az is kiderül, hogy nemcsak a nyári hónapokban, hanem tavasszal, ősszel, sőt télen is szívesen választják úti célul Horvátországot a magyarok. Nemcsak a tengerpart vonzza a látogatókat, hanem a hangulatos városok, kulturális programok vagy aktív kirándulások is.

Decemberben 7 ezer magyar turistát és 16 ezer vendégéjszakát regisztráltak Horvátországban, Opatija, Zágráb, Zadar, Rovinj és Split volt a leginkább látogatott város. A közlemény idézi Ivana Herceget, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatóját, aki szerint a növekvő számok azt bizonyítják, hogy a két ország között szoros a kapcsolat, és a vendégek értékelik a változatos élményeket, amelyeket Horvátország nyújt. A közelségnek köszönhetően a magyarok számára Horvátország igazi második otthon lett.

