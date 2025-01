Ónos eső, szélvihar csap le az országra: kiadták a riasztást, ennek a fele sem tréfa

A látási viszonyok ugyan napközben javulnak, de fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, és a déli óráktól leginkább az északi tájakon több helyen is lehet számítani gyenge csapadékra vasárnap. Az észak-keleti megyékre, valamint Pest megyére riasztást adtak ki ónos eső miatt.

A látási viszonyok ugyan napközben javulnak, de fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, és a déli óráktól leginkább az északi tájakon több helyen is lehet számítani gyenge csapadékra - írja a HugaroMet.

Az Észak-Dunántúlon többnyire eső, míg az Északi-középhegység tágabb környezetében kezdetben havazás, havas eső, később egyre inkább fagyott eső, helyenként ónos eső, majd eső valószínű. A déli, délnyugati szél fokozatosan erőre kap, főként az esti órákban a Dunántúlon és az Alföldön nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északi, északkeleti harmadban fagypont körül, illetve az alatt, másutt jobbára 3 és 8 fok között valószínű. Késő este -2 és +6 fok közé csökken csak a hőmérséklet.

Az észak-keleti megyékre, valamint Pest megyére riasztást adtak ki ónos eső miatt.

Vasárnap este délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt az északi tájakon is egyre kevesebb helyen várható csapadék, de az északkeleti határ mentén még hajnalban is lehet gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. A déli, délnyugati szél az Északi-középhegyég térségét leszámítva élénk, a Dunántúl jó részén erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -2 és +5 fok között várható, hajnalra általában néhány fokot még enyhül is.

Hétfőn változóan felhős idő valószínű általában néhány órás napsütéssel, északkeleten maradhat zártabb, vastagabb a felhőzet. Északkeleten gyenge eső előfordulhat. A déli, délnyugati szelet erős, a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökések kísérhetik. A csúcsérték döntően 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb, míg délnyugaton enyhébb idő várható.

Hétfőn a nyugati országrészben erős szélre figyelmeztetnek: