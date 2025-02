Londonba vonattal? Hamarosan bővitik a vonalakat: ennek rengeteg utas fog örülni

Forradalmi változások várhatók a londoni nemzetközi vasúti közlekedésben: 2030-ra közel háromszorosára nőhet a St. Pancras pályaudvar kapacitása, ami új, közvetlen járatokat tesz lehetővé olyan európai nagyvárosokba, mint Frankfurt vagy Zürich - írta meg az Euronews.

A London St. Pancras Highspeed és az Eurotunnel stratégiai együttműködésre lépett, hogy fellendítsék a nagysebességű vasúti összeköttetést az Egyesült Királyság és Európa között. A terv célja, hogy több vasúttársaságot ösztönözzenek új útvonalak kialakítására, rövidebb menetidővel és jobb menetrendi koordinációval. Az együttműködés bejelentésekor elhangzott, hogy a cél a vasúti közlekedést preferált közlekedési móddá tenni a kontinens felé. Egy új tanulmány szerint a St. Pancras kihasználatlan potenciállal rendelkezik: a jelenlegi 1800 fős nemzetközi utaskapacitás akár 5000 főre is növelhető óránként.

A London St. Pancras Highspeed jelenleg az Egyesült Királyság egyetlen nemzetközi nagysebességű vasútvonala, amely közvetlen összeköttetést biztosít Párizs, Brüsszel és Amszterdam felé, valamint szezonális síjáratokat üzemeltet a francia Alpokba. Az új terv lehetővé tenné a londoni összeköttetést olyan városokkal is, mint Frankfurt, Zürich vagy akár Milánó.

A nagysebességű vasúti közlekedés jelentős környezeti előnyökkel is jár: évente 60 000 rövid távú repülőjáratnak megfelelő kibocsátást spórol meg, ami 750 000 tonna CO2-megtakarítást jelent a London St. Pancras Highspeed kutatása szerint. Mark Smith, a népszerű Man in Seat 61 vasúti útmutató weboldal üzemeltetője szerint azonban ez csak az első lépés. Hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre csak infrastrukturális tervek, nem pedig konkrét járatindítási szándékok. Több üzemeltető, köztük a Virgin Group és az új spanyol Evolyn is érdeklődik a bővítési lehetőségek iránt.

Az Eurotunnel piackutatása szerint jelentős igény mutatkozik a brit utazók részéről a németországi (Köln, Frankfurt), svájci (Genf, Zürich) és dél-franciaországi (Marseille, Bordeaux) vasúti összeköttetésekre. Az új szolgáltatások legkorábban 2029-2030-ra válhatnak elérhetővé, és olyan újdonságokat is hozhatnak, mint a háziállatok szállításának engedélyezése, amit jelenleg az Eurostar nem tesz lehetővé.