Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. december 14.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2024. december 14., szombat.

Névnap

Szilárda

Deviza árfolyam

EUR: 408.84 Ft

CHF: 436.25 Ft

GBP: 491.47 Ft

USD: 389.48 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2024. december 13.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 4, 19, 35, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 23 db

4-es találat: 37 db

3+2 találat: 32 db

3+1 találat: 828 db

2+2 találat: 551 db

3-as találat: 1751 db

1+2 találat: 2917 db

2+1 találat: 12235 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 21860 Ft

MOL: 2706 Ft

RICHTER: 10820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.12.15: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és helyenként kisebb zápor, hózápor, havas eső zápor is előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúli-középhegységben viharos lökések is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

2024.12.16: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várhat eső, északkeleten havas eső is. Reggel északkeleten kialakulhat havazás, illetve délnyugaton átmenetileg ónos eső is. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban -2, +4, kora délután 2, 10 fok körül alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein érkező melegebb levegő miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2024.12.14)

Akciók

