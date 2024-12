Újra élesíti a Wizz Air az All You Can Fly bérletet: mégis, kinek éri ez meg?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miután legutóbb, augusztusban alig 48 óra alatt elkeltek a bérletek, most újból elérhető 599 eurós áron a Wizz Air All You Can Fly. Csak korlátozott számú bérlet áll rendelkezésre - közölte a légitársaság. Az Európában egyedülálló lehetőséggel az utasok számtalan lehetőség közül választhatnak 12 hónapon belül. Az ügyfelek mindössze 9,99 eurós áron foglalhatnak jegyeket - írták. Azért van egynéhány feltétel, amiről nem árt tudni.

A Wizz Air bejelentette, hogy a nagy népszerűségnek örvendő „All You Can Fly” bérlet újra elérhető, miután augusztusban mindössze 48 óra alatt elfogyott. Mától újra korlátozott számú bérlet érhető el a wizzair.com oldalon. Az egyedülálló tagság ára 599 euró, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy 12 hónap alatt több mint 50 ország közel 200 úticéljára tartó mintegy 800 Wizz Air-járatra foglaljanak repülőjegyet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az éves tagság lehetőséget biztosít a spontán utazóknak, hogy a Wizz Air teljes hálózatán belül foglaljanak, járatonként mindössze 9,99 eurós foglalási áron. A tagok számára így lehetőség nyílik, hogy annyiszor repüljenek, ahányszor csak szeretnének, miközben pénzt takaríthanak meg a szokásosnál alacsonyabb jegyárak miatt. A 12 hónapos időszakra vonatkozó, egy utasra érvényes és a lejáratkor automatikusan megújuló tagság azok számára lehet ideális választás, akik gyakran repülnek, és alig várják a következő utazásukat. A bérlet tulajdonosai 72 órával a járat indulása előtt választhatnak az elérhető úticélok közül. A tagság részeként az első repülés díjmentes. Az augusztusi első bevezetés óta a tagok az esetek több mint 90 százalékában sikeresen találtak helyet az általuk előnyben részesített járatokon. A legnépszerűbb úti célok között szerepel Budapest, Abu-Dzabi, London, Róma és Bukarest. Az elmúlt két hónap alatt a bérlettulajdonosok átlagosan már 2-3-szor utaztak, de volt aki már 38 alkalommal repült az „All You Can Fly” tagság előnyeit kihasználva. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az új termék amellett, hogy lehetőséget nyújt felfedezni a Wizz Air kiterjedt hálózatában elérhető desztinációkat, segít maximalizálni a légitársaság járatainak kihasználtságát az indulási előtti 72 órában, hozzájárulva ezzel az emisszióintenzitás csökkenéséhez is. A tagsági díj nem tartalmazza a poggyász- és ülőhelyválasztást, de ezek külön hozzáadhatók a foglaláshoz. A tagság csak nemzetközi járatokra vonatkozik. Az ülőhelyek a rendelkezésre állás függvényében foglalhatók, és a WIZZ All You Can Fly tagsági árak nem garantáltan elérhetők minden Wizz Air által hirdetett járatra.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK