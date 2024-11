Kiderült, mikor nyit ki újra a Visegrádon leégett Hotel Silvanus: komoly akciót hirdetett a szálloda

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025. április 1-jén a Hotel Silvanus újra megnyitja kapuit! - jelentették be a Facebookon. Megnyitották a foglalási rendszerüket is, mindjárt egy akcióval. Most félpanziós ellátással 33 938 Ft helyett, csak 24 938 Ft / fő / éj áron lehet náluk foglalni a 2024. november 22-től élő Black Friday first minute akció keretében.

A nyári tervek szerint ősz végén nyitottak volna, azonban most kiderült: jövő áprilisban nyithat meg az idén márciósban kigyulladt visegrádi szálloda. Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, a Hotel Silvanus negyedik emelete elektromos tűz miatt kigyulladt, a lángokat még aznap délelőtt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak. A hotel épületére azonban nagy felújítás várt ezután: a tetőszerkezetet is helyre kellett állítani, illetve a belső tereket is a tűz után. Akkor a vezetőség azt közölte, átmenetileg bezárnak a helyreállítás idejére, legkorábban fél év múlva nyitnak ki újra. Ez tolódott áprilisra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Nemcsak a nyitás dátuma derült ki, egyúttal foglalási akciót is hirdetett a szálló. A honlapjuk szerint a kiemelt Black Friday „first minute” akció keretében 33 938 Ft / fő / éj ár helyett most csak 24 938 Ft / fő / éj ártól lehet foglalni. Feltételek: A kiemelt kedvezményes áron történő foglalás a honlapon leadott szobafoglalásra adott és érvényes az elérhető szobák függvényében,

2 éj és 2 fő részére történő foglalás esetén,

Fizetés: előre fizetés esetén foglalható csomag,

Módosítás, átfoglalás: minimum 72 órával előtte,

Kizárólag hétköznapokra (vasárnaptól-csütörtökig terjedő 2 éjszaka!) foglalható,

Felhasználható: 2025. április 01. – május 31. között, vasárnaptól-csütörtökig történő foglalásokra. Hétvégi foglalás felár ellenében lehetséges!

Címlapkép: Getty Images

