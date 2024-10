Hihetetlen időjárás október utolsó vasárnapján: nemsokára havazásba csaphat át az őszi kánikula?

Vasárnap számottevő csapadék nem lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. Hétfőn az egész nap derült tájakon 22, 23 fok is lehet. A hosszabb távú előrejelzéseken már látni, mikor köszönt be az igazi novemberi időjárás, sőt, a havazás sem kizárt!

Vasárnap délelőtt a pára- és ködfoltok feloszlanak, az ország döntő részén napos idő várható fátyolfelhőkkel, az északnyugati határ mentén, valamint az északkeleti tájakon maradhatnak tartósabban felhős részek. Számottevő csapadék nem lesz. A délies szelet főként a Dunántúlon kísérik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, ennél hűvösebb a tartósabban felhős tájakon lehet az idő. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.

A hajnali, reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, nagyobb területen rétegfelhőzet, az Északi-középhegységben és a déli tájakon köd képződhet. Szitálás néhol előfordulhat, de számottevő csapadék nem lesz. A délies szél északiasra fordul, de csak az Észak-Dunántúlon lehet egy-egy élénk lökés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a keleti országrészben néhol hidegebb is lehet.

Hétfőn reggel többfelé várható rétegfelhőzet, illetve köd, amely helyenként tartósan megmaradhat. Emellett délután fátyolfelhők sodródnak fölénk. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. Délután többnyire 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de az egész nap derült tájakon 22, 23 fok is lehet.

Már látni a végét

Élvezzük ki a jó időt: mint beszámoltunk róla, a hosszabb távú előrejelzéseken már látni, mikor köszönt be az igazi, didergős ősz. A Kárpát-medencében a nyugodt és eseménytelen időjárás után a jövő héten lehűlés várható, amely november első hétvégéjén csapadékkal is járhat. A friss előrejelzések alapján az első havazásra is számíthatunk, különösen a magasabb hegyvidékeken. Búcsút inthetünk a 15 fok feletti hőmérsékleteknek, és napközben akár 10 fok alatt is maradhatunk, míg éjjelente fagyos időre is számíthatunk.