Itt a nagy nyitás: újra várja a magyar turistákat is a világ legtitokzatosabb úticélja

Az észak-koreai turizmus újraindulásának lehetősége körvonalazódik, miután a Covid-járvány miatt közel öt évig zárva tartották az ország határait. Kínai utazásszervezők bejelentése szerint decemberben újra megnyithatják Szamdzsijon városát a külföldi látogatók előtt.

Észak-Korea 2020 elején zárta le határait, és csak tavaly kezdte enyhíteni a korlátozásokat. A határzár súlyos következményekkel járt az országra nézve, többek között élelmiszerhiányt okozott. A shenyangi KTG Tours Facebook-oldalán most azt közölte: "Eddig csak Szamdzsijon van hivatalosan megerősítve, de úgy gondoljuk, hogy Phenjan és más helyek is megnyílnak!" A pekingi Koryo Tour szerint a turisták "potenciálisan" Észak-Korea más részeire is ellátogathatnak decembertől.

Az észak-koreai hatóságok Dél-Korea kivételével bármely országból engedélyezik a turisták beutazását, az Egyesült Államok azonban tiltja állampolgárainak az észak-koreba utazást - írta a BBC. Szakértők óvatosságra intenek az újranyitással kapcsolatban. Chad O'Carroll, a Korea Risk Group vezérigazgatója a portálnak nyilatkozva szkeptikusan fogalmazott: "Akkor fogom elhinni, ha látom."

Szamdzsijon, amely Észak-Korea legmagasabb hegyének lábánál fekszik, jelentős átalakításon ment keresztül, Kim Dzsong Un elnök a várost nemzetközi turisztikai célponttá kívánja fejleszteni, új repülőtérrel, szállodákkal és vasútvonalakkal.

Az észak-koreai propaganda szerint a közeli Paektu-hegy fontos szerepet játszott az ország történelmében, itt küzdött a japán megszállók ellen Kim Il Szung, az ország alapítója, és állítólag itt született Kim Dzsong Il, a jelenlegi vezető apja. Észak-Korea csak idén kezdte meg az orosz turisták fogadását, és tavaly augusztusban engedélyezte saját állampolgárainak a hazatérést.