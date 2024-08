Drasztikus változás érik a pesti közlekedésben: lebontják a fontos felüljárót, új villamosvonal jöhet

2027-ig kell leadni a tervpályázatot a pesti fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítására, addig biztosan a helyén marad a Nyugati téri felüljáró. A tervek szerint a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között új villamosvonalat építenek.

2027-ig kell leadni a tervpályázatot a pesti fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítására, addig biztosan a helyén marad a Nyugati téri felüljáró is. Az RTL Híradó most arról számolt be: a tervek szerint a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között több mint 2 kilométernyi villamospálya épül, ezzel együtt bontják el a felüljárót, újítják meg a köztereket.

A Nyugati téri felüljáró ügye már két évtizede téma Budapesten, a Fővárosi Önkormányzat szerint most sikerült EU-s forrásokat szerezni a projekt előkészítésére. Balogh Samu kabinetvezető szerint kb. 10 milliárd forintba kerülne elbontani az építményt. Ekés András, a Mobilissimus mobilitási szakértője arról beszélt a riportban, hogy nagyon hasznos lépés összekötni a nagykörúti és dél-budai villamosokat a Lehel térig közlekedőkkel. Hozzátette: a felüljáró elbontása nem okozna komolyabb forgalmi fennakadásokat a Nyugati téren.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA