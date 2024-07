Friss hírek a debreceni reptérről: eddig nem nyithat ki, sok utas nem fog örülni

A hét második felétől újraindulhat a debreceni repülőtér forgalma - a polgármester a közösségi médiában biztosította a lakosságot.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy váratlanul bezárt a debreceni repülőtér. Most azonban jó hír érkezett a debreceni reptérről: a hét második felében ismét fogad és indít gépeket – ígéri Papp László debreceni polgármester a Facebookon. Az elmúlt napokban a hőség miatt megrongálódott kifutópálya miatt teljesen leállt a reptér forgalma, ami több járat utasait is érintette.

Az első javítási munkálatok azonban már elkészültek. A polgármester a repülőtér vezetőivel együtt tekintette meg a javítási folyamatot, és jelezte, hogy a második ütem befejezése a jövő hét elejére várható, így a forgalom a hét második felében újraindulhat.

A kifutópálya 4000 betontáblájának több pontján, a javítási munkálatokkal párhuzamosan, további dilatációs hézagokat vágnak, hogy csökkentsék a hasonló esetek előfordulásának kockázatát. A reptér mindent megtesz az utasokat ért kellemetlenségek minimalizálása érdekében, ezért személyes, online és telefonos tájékoztatási központot hozott létre. Az utasok a repülőtér oldalán is tájékozódhatnak a legfrissebb információkról.